OpenAI lance le moteur de recherche ChatGPT, s’attaquant à Google

OpenAI a renforcé jeudi son chatbot d’IA génératif ChatGPT avec des capacités de moteur de recherche, alors que la startup s’attaque à la domination de Google dans la recherche sur le Web depuis des décennies.

La mise à niveau permet aux utilisateurs de recevoir « des réponses rapides et opportunes » avec des liens vers des sources Web pertinentes – des informations qui nécessitaient auparavant l’utilisation d’un moteur de recherche traditionnel, a indiqué la société.

La mise à niveau significative de ChatGPT permet au chatbot IA de fournir des informations en temps réel sur le Web.

La page d’accueil de ChatGPT peut désormais également proposer des onglets directs vers du matériel source sur des sujets allant des prévisions météorologiques et des cours des actions aux résultats sportifs et aux dernières nouvelles, a indiqué la société.

Ceux-ci seraient liés aux actualités et aux données des fournisseurs qui ont signé des accords de contenu avec OpenAI, notamment le Monde en France, l’Axel Springer en Allemagne et le Financial Times au Royaume-Uni.

Les exemples de la nouvelle interface présentée sur le site Web OpenAI ressemblaient beaucoup aux résultats de recherche sur Google et Google Maps, mais sans l’encombrement de la publicité.

Ils ressemblaient également à l’interface de Perplexity, un autre moteur de recherche alimenté par l’IA qui propose une version plus conversationnelle de Google avec des sources référencées dans la réponse.

OpenAI et Perplexity font tous deux face à des poursuites judiciaires de la part du New York Times pour avoir supprimé ou créé des liens vers du contenu protégé par le droit d’auteur sans autorisation.

Plutôt que de lancer un produit distinct, OpenAI a intégré la recherche directement dans ChatGPT pour les abonnés payants, bien que cela soit étendu aux utilisateurs qui utilisent la version gratuite du chatbot.

Les utilisateurs peuvent activer la fonction de recherche par défaut ou l’activer manuellement via une icône de recherche sur le Web.

La société a ajouté que tout site Web ou éditeur peut choisir d’apparaître dans les résultats de recherche de ChatGPT, OpenAI recherchant activement les commentaires des créateurs de contenu pour affiner davantage le système.

« Fonctionnalité préférée »

Depuis leur lancement, les données sur les chatbots IA comme ChatGPT ou Claude d’Anthropic ont été limitées par des délais, les réponses fournies n’étaient donc pas à jour.

Cela a été considéré comme une faiblesse des chatbots IA, en particulier chez OpenAI, qui ne dispose pas d’un moteur de recherche autonome fournissant des données plus actuelles. En revanche, Google et Microsoft combinent tous deux les réponses de l’IA avec les résultats Web.

Pour l’instant, la fonctionnalité n’inclurait pas de publicité, permettant à ChatGPT d’offrir des résultats bien plus clairs que Google.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a écrit jeudi sur X que la recherche est sa « fonctionnalité préférée que nous avons lancée » sur ChatGPT depuis les débuts du bot en 2022.

« Je trouve que c’est un moyen beaucoup plus rapide et plus simple d’obtenir les informations que je recherche », a ajouté Altman sur Reddit.

Le lancement soulèvera d’autres questions sur le lien de la startup avec Microsoft, un investisseur majeur d’OpenAI, qui tente également d’étendre la portée de son moteur de recherche Bing face à Google.

Altman a mis son entreprise sur la voie de devenir une puissance Internet.

Il a réussi à catapulter l’entreprise à une valorisation stupéfiante de 157 milliards de dollars lors d’une récente levée de fonds qui comprenait Microsoft, le conglomérat basé à Tokyo SoftBank et le fabricant de puces IA Nvidia comme investisseurs.

Attirer de nouveaux utilisateurs grâce aux capacités des moteurs de recherche augmentera les besoins informatiques et les coûts de l’entreprise, qui sont énormes.

