OpenAI lance le moteur de recherche basé sur ChatGPT, le mettant en concurrence avec Google

Le moteur de recherche pourrait mettre la société d’IA en concurrence avec Google.

OpenAI lance un moteur de recherche basé sur ChatGPT qui pourrait affecter le flux du trafic Internet à la recherche d’actualités, de résultats sportifs et d’autres informations d’actualité.

La société d’intelligence artificielle (IA) a annoncé jeudi qu’elle proposerait une fonction de recherche aux utilisateurs payants de ChatGPT, mais qu’elle l’étendrait éventuellement à tous les utilisateurs de ChatGPT.

Il a publié une version préliminaire en juillet auprès d’un petit groupe d’utilisateurs et d’éditeurs.

La version originale de ChatGPT, publiée en 2022, a été formée sur d’énormes quantités de textes en ligne, mais n’a pas pu répondre aux questions sur les événements à jour qui ne figuraient pas dans ses données de formation.

Cette fonctionnalité pourrait mettre OpenAI en concurrence directe avec Google, qui a bouleversé son moteur de recherche en mai avec des résumés écrits générés par l’IA apparaissant désormais fréquemment en haut des résultats de recherche.

Les résumés visent à répondre rapidement à la requête de recherche d’un utilisateur afin qu’il n’ait pas nécessairement besoin de cliquer sur un lien et de visiter un autre site Web pour plus d’informations.

Le relooking de Google est intervenu après un an de tests auprès d’un petit groupe d’utilisateurs, mais son utilisation a quand même donné lieu à des mensonges montrant les risques de céder la recherche d’informations à des chatbots IA enclins à commettre des erreurs connues sous le nom d’hallucinations.

La volonté des sociétés d’IA de laisser leurs chatbots diffuser des informations recueillies par des journalistes professionnels a alarmé certains médias.

Le New York Times fait partie des nombreux médias qui ont poursuivi OpenAI et son partenaire commercial Microsoft pour violation du droit d’auteur. Le Wall Street Journal et l’éditeur du New York Post, News Corp, ont poursuivi en justice un autre moteur de recherche d’IA, Perplexity, plus tôt en octobre.

OpenAI a déclaré jeudi dans un article de blog que son nouveau moteur de recherche avait été construit avec l’aide de partenaires de presse, parmi lesquels The Associated Press et News Corp.

Il comprendra des liens vers des sources, telles que des actualités et des articles de blog, a indiqué la société. Il n’était pas clair dans l’immédiat si les liens correspondraient à la source originale des informations présentées par le chatbot.