OpenAI lance l’application ChatGPT pour iOS, Android bientôt disponible

OpenAI a lancé un ChatGPT Application iPhone jeudi, son CTO Mira Murati dit sur Twitter. Une version Android arrive bientôt, a-t-elle déclaré.

L’application est la première application mobile officielle pour ChatGPT, un logiciel qui a gagné plus de 100 millions d’utilisateurs rapidement après son lancement l’année dernière et a forcé l’industrie technologique à s’adapter rapidement et à investir dans des applications d’intelligence artificielle de nouvelle génération.

Dans les captures d’écran de l’App Store d’Apple, OpenAI indique que l’application peut répondre à des questions telles que « quelles sont les idées uniques de cadeaux d’anniversaire personnalisés pour ma mère qui aime le café » ou expliquer comment décliner poliment une invitation à un concert. L’application ChatGPT accepte également la saisie vocale, la société dit dans un article de blog.

ChatGPT était auparavant disponible en ligne sur le site Web d’OpenAI, ainsi que via une interface d’application utilisée pour créer des applications tierces. L’App Store d’Apple a déjà hébergé plusieurs applications qui utilisent le logiciel d’OpenAI, mais aucune ne provenait d’OpenAI lui-même.

ChatGPT est l’exemple le plus connu d’un « grand modèle de langage », un type d’application d’apprentissage automatique qui s’entraîne sur des téraoctets de données pour pouvoir renvoyer la sortie de longs paragraphes ou de code informatique qui ressemble à un humain l’a écrit.

L’application est gratuite, bien qu’elle comprenne un achat intégré de 20 $ par mois via Apple pour ChatGPT Plus, l’abonnement d’OpenAI qui offre des fonctionnalités supplémentaires.

L’application n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment, a déclaré Murati.