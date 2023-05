OpenAI lance l’application autonome ChatGPT pour iOS, Android pour en obtenir une aussi

OpenAI a officiellement lancé une application ChatGPT autonome pour les utilisateurs iOS et son téléchargement et son utilisation sont gratuits. Il facilite la discussion avec le bot lors de vos déplacements et intègre également quelques fonctionnalités intéressantes.

Par exemple, l’application prend en charge la saisie vocale alimentée par le modèle de reconnaissance vocale open source Whisper. Il synchronise également votre historique de chat à partir de la version Web de ChatGPT et d’autres appareils avec votre compte connecté.

Bien sûr, les abonnés ChatGPT Plus ont accès à la version GPT-4 mise à niveau, un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver à l’avenir et des temps de réponse plus rapides.

À partir de maintenant, les utilisateurs d’iOS peuvent télécharger l’application depuis l’App Store (lien source ci-dessous) aux États-Unis, mais d’autres pays devraient également l’obtenir bientôt. Il en va de même pour les utilisateurs d’Android.

Source