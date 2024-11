OpenAI lance la recherche ChatGPT, en concurrence avec Google et Microsoft

La recherche ChatGPT propose des résultats sportifs, des cotations boursières, des actualités, la météo et bien plus encore, alimentés par une recherche sur le Web en temps réel et des partenariats avec des fournisseurs d’informations et de données, selon la société. La société a commencé à tester en version bêta le moteur de recherche, appelé SearchGPT, en juillet.

Cette décision positionne également OpenAI comme un concurrent de Microsoft et ses entreprises. Microsoft a investi près de 14 milliards de dollars dans OpenAI, mais les produits d’OpenAI concurrencent directement les outils d’IA et de recherche de Microsoft, tels que Copilot et Bing.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a écrit jeudi dans un poster sur X cette recherche est sa « fonctionnalité préférée que nous avons lancée » dans ChatGPT depuis les débuts du chatbot.

OpenAI affirme que les utilisateurs peuvent « rechercher de manière plus naturelle et intuitive » et poser des questions de suivi « comme vous le feriez dans une conversation ». Le modèle de recherche est une version affinée du modèle d’IA le plus puissant d’OpenAI à ce jour, GPT-4o, et est alimenté en partie par des fournisseurs de recherche tiers et du contenu fourni par des partenaires du secteur de l’information.

OpenAI a écrit dans un article de blog jeudi qu’il avait utilisé les commentaires de son prototype SearchGPT pour développer la fonctionnalité et qu’il prévoyait de « continuer à améliorer la recherche, en particulier dans des domaines comme le shopping et les voyages, et d’exploiter les capacités de raisonnement de la série OpenAI o1 pour le faire. des recherches plus approfondies. »

ChatGPT « recherchera automatiquement sur le Web en fonction de ce que vous demandez », selon un article du blog OpenAI. Les utilisateurs peuvent cliquer manuellement sur l’icône de recherche Web dans ChatGPT pour effectuer une recherche s’ils le souhaitent.

Les discussions incluent désormais des liens vers des sources telles que des articles ou des articles de blog, auxquels les utilisateurs peuvent accéder en cliquant sur le bouton « Sources » sous la réponse pour ouvrir une barre latérale. OpenAI a déclaré avoir collaboré avec ses partenaires de presse, notamment Associated Press, Reuters, Axel Springer, Condé Nast, Hearst, Dotdash Meredith, le Financial Times, News Corp, Le Monde, The Atlantic, Time et Vox Media.