OpenAI lance ChatGPT Search, Inbrain lève 50 millions de dollars et Spot AI repère 31 millions de dollars

C’est la semaine des résultats et nous avons entendu Google, Microsoft, Meta et que les ventes sont en hausse. Tout le monde gagne de l’argent. Ils le dépensent aussi très, très vitey. En conséquence, l’ensemble du marché a fait la grimace aujourd’hui. Le NASDQ, très technologique, est en baisse de 512 points. Meta a également perdu 4,4 milliards de dollars sur Reality Labs, mais tout est pardonné lorsque vous gagnez 40 milliards de dollars par trimestre. Porter toute une industrie sur son dos coûte très cher. Rapport Apple et Amazon lundi soir.

OpenAI a introduit ChatGPT Search, permettant à l’IA d’accéder à Internet en temps réel. Cette fonctionnalité permet à ChatGPT de fournir des réponses à jour avec des liens directs vers des sources pertinentes. Initialement disponible pour les abonnés ChatGPT Plus et Team, OpenAI prévoit d’étendre cette fonctionnalité à tous les utilisateurs dans les mois à venir. L’intégration positionne ChatGPT comme un concurrent direct des moteurs de recherche établis comme Google et des plateformes émergentes basées sur l’IA telles que Perplexity.

La neuroélectronique permet une stimulation et un enregistrement précis du cerveau INBRAIN Neuroélectronique

Inbrain Neuroelectronics lève 50 millions de dollars pour faire progresser les interfaces neuronales. Ces interfaces traitent les troubles neurologiques en permettant une stimulation et un enregistrement précis du cerveau. Asabys Partners a dirigé le cycle de financement, avec la participation d’Alta Life Sciences, V Squared Ventures et TruVenturo. Inbrain prévoit d’utiliser cet investissement pour accélérer les essais cliniques et élargir son portefeuille de produits, en se concentrant sur des maladies telles que l’épilepsie et la maladie de Parkinson.

Spot AI a levé 31 millions de dollars en financement de série B dirigé par Qualcomm Ventures L’entreprise basée à SF transforme les caméras de surveillance standard en noir et blanc en assistants vidéo pilotés par l’IA. La solution de Spot AI permet aux caméras d’analyser et de réagir en temps réel, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité opérationnelle. Spot affirme compter plus de 10 000 clients.

Metaverse Game Co Super League obtient un investissement de 1 million de dollars d’Infinite Reality. Infinite Reality (iR) a annoncé son intention d’acquérir une participation majoritaire dans Super League Enterprise, Inc. (Nasdaq : SLE) via la bourse en octobre dernier. À cette époque, iR avait annoncé son intention de dépenser plus de 20 millions de dollars en Super League.

Le meilleur et le pire de la nouvelle IA d’Apple. Une suite de fonctionnalités basées sur l’IA pour les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 16 a été mise en ligne cette semaine avec OS 18.1. Les ajouts clés incluent des outils d’écriture pour l’édition de texte, un Siri amélioré avec une compréhension contextuelle améliorée et une fonctionnalité de nettoyage dans Photos pour supprimer les éléments indésirables. L’application Mail bénéficie d’une priorisation des e-mails basée sur l’IA, tandis que les résumés offrent des aperçus concis du contenu. Les capacités d’enregistrement et de transcription sont désormais également disponibles dans les applications Téléphone et Notes.

Les gagnants de la Culver Cup créent la magie du cinéma avec l’IA. MetaPuppet Mnémonadereprésentant une femme atteinte de démence, a remporté la Culver Cup lors de la LA Tech Week. Dans ce film original, émouvant et très personnel, elle dévoile des fragments de ses souvenirs perdus, déclenchés par chaque plat servi par un mystérieux serveur.

Reza Sixo Safai, un cinéaste IA bénéficiant d’un accès anticipé à Sora d’OpenAI, nous a envoyé ce cadeau d’Halloween. Safai est l’un des co-fondateurs de Le Massif une boutique créative avec une expertise approfondie en IA générative.

Critiques élogieuses pour le nouveau jeu Batman: Arkham Shadow pour Quest. « Le jeu XR que nous attendions », écrit The Verge. Techradar affirme qu’il s’agit « d’une expérience VR presque parfaite ».

Cette chronique, anciennement intitulée « This Week in XR », est également un podcast animé par l’auteur de cette chronique, Charlie Fink, Ted Schilowitz, ancien directeur de studio et co-fondateur de Red Camera, et Rony Abovitz, fondateur de Magic Leap. Cette semaine, notre invitée est Shara Senderoff, PDG de Futureverse. Nous pouvons être trouvés sur Spotify, iTuneset YouTube.

