OpenAI introduit des invites vocales et image dans ChatGPT | Actualités technologiques

OpenAI apporte des fonctionnalités audio et image à ChatGPT.

La plateforme, longtemps limitée aux invites écrites, ajoutera de nouvelles fonctionnalités au cours des deux prochaines semaines pour versions payantes de l’application, OpenAI a annoncé dans un article de blog le lundi.

Tout le monde recevra les fonctionnalités « peu de temps après ».

Les utilisateurs peuvent avoir des conversations vocales avec le chatbot, le rapprochant ainsi des assistants IA populaires tels que Siri d’Apple et Alexa d’Amazon.

La nouvelle fonctionnalité vocale de ChatGPT peut également raconter des histoires au coucher, régler des débats à table et exprimer à haute voix la saisie de texte des utilisateurs.

La technologie sous-jacente est utilisée par Spotify pour que les podcasteurs de la plateforme traduisent leur contenu dans différentes langues, a déclaré OpenAI.

Les utilisateurs peuvent également télécharger une ou plusieurs images sur l’interface et utiliser l’outil de dessin pour mettre en évidence des parties spécifiques de l’image.

La fonction de vision peut être utilisée pour « dépanner pourquoi votre gril ne démarre pas, explorer le contenu de votre réfrigérateur pour planifier un repas ou analyser un graphique complexe pour des données liées au travail ».

Comment les gens ont-ils réagi ?

L’annonce d’OpenAI a suscité diverses réactions sur X, anciennement Twitter. Alors que certains utilisateurs ont célébré la nouvelle mise à jour, d’autres ont fait part de leurs inquiétudes.

Aussi intriguant que cela puisse paraître, j’espère certainement que les progrès rapides de la technologie et de l’intelligence artificielle ne mèneront pas à une situation rappelant la peur de l’an 2000 ou à un potentiel soulèvement des machines. Il est essentiel pour nous de développer et de gérer ces éléments de manière responsable… – Christophe CSI (@CSI9ja) 25 septembre 2023

Dans une conversation avec WIRED, Trevor Darrell, professeur à l’UC Berkeley et co-fondateur de IA rapidea déclaré que la peur que l’IA devienne trop humaine est décrite comme « l’étrange vallée de l’écart ».

Bien que les fonctions ajoutées puissent rendre le chatbot plus naturel, certaines recherches suggèrent que les interfaces complexes qui ne parviennent pas à imiter l’interaction humaine peuvent sembler étranges à utiliser, ce qui pourrait rendre le produit plus difficile à utiliser.

Les utilisateurs s’inquiètent des récentes poursuites judiciaires contre la violation des lois sur le droit d’auteur et des droits de propriété intellectuelle par OpenAI, conseillant aux autres de ne pas utiliser ChatGPT.

ChatGPT fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale pour fuites de données, inexactitudes, violations de la vie privée, pratiques trompeuses et atteinte à la réputation. Son utilisation n’est PAS conseillée.https://t.co/1EdNKbqFPWhttps://t.co/57rlB3kMFDhttps://t.co/SMF62KRsSehttps://t.co/IBTW92I7FJ -Nicole Miller (@JOSourcing) 25 septembre 2023

D’autres ont également évoqué la manière dont les mises à jour pourraient remplacer à l’avenir les petites startups d’IA, les ingénieurs logiciels et même les enseignants.

Alors… combien de startups sont mortes au cours des 5 dernières minutes ? -Terry Tan (@terrytjw) 25 septembre 2023

@felixchin1 c’est essentiellement ce que je décrivais. Caméra toujours allumée, l’IA observe simplement tout et discute avec vous comme le ferait un tuteur privé. S’ils publient cela, alors l’éducation telle que nous la connaissons est terminée. -Brad (@Brad08414464) 25 septembre 2023

Les ingénieurs logiciels deviendront simplement des plombiers numériques pour ce genre de choses -Andy (@AndyTech99) 25 septembre 2023

Les voix générées par l’IA ont également accru la menace de deepfakes, d’escroqueries vocales et d’usurpation d’identité.

Le utilisation malveillante des générateurs de voix IA est en augmentation, où l’IA imite la voix d’une personne réelle et appelle ses proches pour obtenir de l’argent. UN Rapport McAfee suggère que 77 % des personnes ciblées par une arnaque vocale basée sur l’IA ont perdu de l’argent.

De plus, l’ajout de la reconnaissance vocale pourrait rendre la fonctionnalité moins accessible aux personnes qui ne parlent pas avec l’accent traditionnel, a déclaré Joël Fischerqui étudie l’interaction homme-machine à l’Université de Nottingham au Royaume-Uni.

Étant donné que la fonction d’image permet à l’IA de reconnaître les images, les utilisateurs craignent que le robot puisse contourner les tests CAPTCHA de vérification d’image sur les sites Web.

Ces tests qui obligent les utilisateurs à prouver qu’ils ne sont pas des robots en transcrivant des textes déformés et en reconnaissant des images ont pour but d’en limiter l’accès.

UN étude récentequi n’a pas encore été évalué par des pairs, montre que les robots IA peuvent résoudre les tests CAPTCHA plus rapidement et avec plus de précision que les humains.

Captchas RIP – Chasser (@ChaseMc67) 25 septembre 2023

ChatGPT a-t-il reconnu ces risques ?

OpenAI a reconnu que la fonctionnalité vocale de la nouvelle mise à jour présente le potentiel de permettre à des acteurs malveillants de commettre des fraudes et des usurpations d’identité. Pour éviter cela, la société a déclaré qu’elle « utilise cette technologie pour alimenter un cas d’utilisation spécifique ».

Il s’agit d’un chat vocal créé avec des acteurs vocaux avec lesquels l’entreprise a directement travaillé.

La société a également reconnu les limites de l’utilisation des images dans l’IA, notamment les hallucinations d’images dans lesquelles l’IA génère de fausses informations sur l’image.

Pour contrer cela, OpenAI a pris des mesures techniques pour limiter la capacité de ChatGPT à analyser et à faire des déclarations directes sur les personnes.