OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic créent un forum pour assurer un développement responsable de l’IA

OpenAI, Google, Microsoft et la société de recherche et de sécurité sur l’IA Anthropic ont annoncé la création du Frontier Model Forum, un organisme qui se concentrera sur le développement sûr et responsable de modèles d’apprentissage automatique à grande échelle capables de dépasser les capacités des systèmes actuels. Modèles d’IA, également appelés modèles frontières.

Les partenaires recherchent des organisations pour rejoindre le Forum en tant que membres. Les membres doivent développer et déployer des modèles frontières, faire preuve d’engagement envers la sécurité des modèles frontières et être disposés à contribuer à faire avancer les efforts du Forum.

Les membres se concentreront sur l’avancement de la recherche sur la sécurité de l’IA ; collaborer avec les décideurs politiques, les universitaires, la société civile et les entreprises ; identifier les meilleures pratiques; et soutenir le développement d’applications répondant aux enjeux sociétaux, tels que le changement climatique, la détection précoce des cancers et la lutte contre les cybermenaces.

Dans les mois à venir, le Forum mettra en place un conseil consultatif, et les entreprises fondatrices organiseront une charte, un financement et une gouvernance avec un groupe de travail et un comité exécutif pour diriger ses efforts. Il prévoit également de consulter les gouvernements et la société civile concernant la conception du Forum et la manière dont les différentes entités peuvent collaborer.

« Les technologies d’IA avancées ont le potentiel de bénéficier profondément à la société, et la capacité d’atteindre ce potentiel nécessite une surveillance et une gouvernance. Il est essentiel que les entreprises d’IA, en particulier celles qui travaillent sur les modèles les plus puissants, s’alignent sur un terrain d’entente et fassent progresser une sécurité réfléchie et adaptable. pratiques pour garantir que les puissants outils d’IA bénéficient des avantages les plus larges possibles. Il s’agit d’un travail urgent et ce forum est bien placé pour agir rapidement pour faire progresser l’état de la sécurité de l’IA », a déclaré Anna Makanju, vice-présidente des affaires mondiales chez OpenAI, dans un communiqué. .

LA GRANDE TENDANCE

Google, Microsoft et OpenAI ont fait de nombreux progrès dans le domaine de la santé en utilisant des modèles d’IA.

Le géant de la technologie Google a développé Med-PaLM, une technologie d’IA générative qui utilise les LLM de Google pour répondre aux questions médicales.

Dans une étude publiée dans Nature plus tôt ce mois-ci, les chercheurs de Google ont révélé que Med-PaLM fournissait des réponses détaillées alignées sur le consensus scientifique sur 92,6 % des questions relatives à MultiMedQA, une norme combinant six ensembles de données de questions médicales existantes couvrant la portée de la recherche, de la médecine professionnelle et des requêtes des consommateurs, et HealthSearchQA , un ensemble de données de questions médicales fréquemment recherchées. Les résultats étaient conformes aux réponses générées par les cliniciens à 92,9 %.

En mars, Microsoft Nuance Communications a révélé un outil de documentation clinique qui crée des notes basées sur les conversations des patients à l’aide de la dernière version du modèle d’OpenAI, GPT-4.

Microsoft, qui investit dans OpenAI, annoncé en avril qu’il prévisualiserait un nouveau modèle Azure Health Bot, un outil permettant aux organisations de santé de créer leurs propres chatbots. Le modèle permettra aux organisations d’expérimenter l’intégration du Service Azure OpenAIen fournissant et en testant des réponses de secours lorsque le bot ne sait pas comment répondre.

Le même mois, Microsoft et Epic a annoncé un collaboration utiliser l’IA générative pour améliorer la précision et l’efficacité des dossiers de santé électroniques.

Le partenariat intégrerait le service Microsoft Azure OpenAI à la plate-forme EHR d’Epic, notamment en étendant les requêtes en langage naturel et l’analyse interactive des données à l’outil de rapport en libre-service d’Epic, SlicerDicer.