OpenAI expose ses ambitions avec des plans pour la boutique d’applications de chatbot

Payer les utilisateurs pour les meilleurs chatbots évoque la façon dont YouTube a construit son empire de plusieurs milliards de dollars en partageant les revenus publicitaires et d’abonnement pour inciter les gens à créer des vidéos sur son site. L’Open AI envisage que les gens passent plus de temps directement dans leur propre application, construisant leurs propres outils et utilisant ceux créés par d’autres.

Plus de 2 millions de développeurs utilisent les outils d’OpenAI pour créer leurs propres produits et entreprises d’IA, et plus de 92 % des entreprises Fortune 500 utilisent OpenAI, a indiqué la société. Environ 100 millions de personnes utilisaient ChatGPT chaque semaine, indique-t-il.