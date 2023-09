OpenAI et l’ancien concepteur d’Apple Jony Ive en pourparlers avec le fils de SoftBank pour lever 1 milliard de dollars afin de construire « l’iPhone de l’IA »

OpenAI, le créateur de ChatGPT et l’ancien concepteur d’Apple Jony Ive sont en pourparlers avancés avec Masayoshi Son de SoftBank pour lever plus d’un milliard de dollars de financement pour construire « l’iPhone de l’intelligence artificielle », indique un rapport du Temps Financier jeudi.

Selon le rapport, les négociations seraient « sérieuses », mais aucun accord n’a été conclu, et il pourrait s’écouler plusieurs mois avant qu’une entreprise ne soit officiellement annoncée.

Le chef d’OpenAI, Sam Altman, Ive et Son ont discuté de la création d’une entreprise qui s’appuierait sur les talents et la technologie de leurs trois groupes, ajoute le rapport.

Le site Web technique The Information a rapporté pour la première fois mardi qu’Ive et Altman discutaient de la construction d’un nouveau dispositif matériel d’IA et que le fils de Softbank avait également été impliqué dans certains aspects de la conversation.