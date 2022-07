OpenAI est prêt à vendre DALL-E à son premier million de clients

Un abonnement DALL-E Beta ne fera pas sauter la banque. 15 $ vous achètent 115 crédits, un crédit vous permettant de soumettre une invite de texte à l’IA, qui renvoie quatre images à la fois. En d’autres termes, c’est 15 $ pour 460 images. En plus de cela, les utilisateurs obtiennent 50 crédits gratuits au cours de leur premier mois et 15 crédits gratuits par mois après cela. Pourtant, les utilisateurs générant généralement des dizaines d’images à la fois et ne conservant que les meilleures, les utilisateurs expérimentés pourraient bientôt dépasser ce quota.

Dans la perspective de ce lancement, OpenAI a travaillé avec les premiers utilisateurs pour dépanner l’outil. La première vague d’utilisateurs a produit un flux constant d’images surréalistes et saisissantes, allant de mélanges d’animaux mignons à des photos qui imitent le style de vrais photographes avec une précision effrayante, à planches d’ambiance pour restaurants et conceptions de baskets. Cela a permis à OpenAI d’explorer les forces et les faiblesses de son outil. “Ils nous ont donné une tonne de très bons commentaires”, déclare Joanne Jang, chef de produit chez OpenAI.

OpenAI a déjà pris des mesures pour contrôler le type d’images que les utilisateurs peuvent produire. Par exemple, les gens ne peuvent pas générer d’images qui montrent des individus bien connus. En préparation de ce lancement commercial, OpenAI a résolu un autre problème sérieux signalé par les premiers utilisateurs. La version de DALL-E publiée en avril produisait souvent des images contenant clairement des préjugés sexistes et raciaux, telles que des images de PDG et de pompiers qui étaient tous des hommes blancs, et d’enseignants et d’infirmières qui étaient toutes des femmes blanches.

Le 18 juillet, OpenAI a annoncé un correctif. Lorsque les utilisateurs demandent à DALL-E 2 de générer une image qui inclut un groupe de personnes, l’IA s’appuie désormais sur un ensemble de données d’échantillons qui, selon OpenAI, est plus représentatif de la diversité mondiale. Selon ses propres tests, OpenAI indique que les utilisateurs étaient 12 fois plus susceptibles de signaler que la sortie de DALL-E 2 comprenait des personnes d’horizons divers.