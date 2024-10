OpenAI dit qu’il ne publiera pas de modèle appelé Orion cette année

OpenAI affirme qu’elle n’a pas l’intention de publier un modèle d’IA nommé Orion cette année, contrairement aux récents rapports sur la feuille de route des produits de l’entreprise.

« Nous n’avons pas l’intention de publier un modèle nommé Orion cette année », a déclaré un porte-parole à TechCrunch par courrier électronique. « Nous prévoyons de lancer de nombreuses autres technologies intéressantes. »

The Verge a rapporté jeudi qu’Orion, qui devrait être le prochain modèle frontière d’OpenAI, serait lancé d’ici décembre et que des partenaires de confiance seraient les premiers à le prévisualiser avant son déploiement via ChatGPT. Selon The Verge, Microsoft, proche collaborateur et investisseur d’OpenAI, espère avoir accès à Orion dès novembre.

OpenAI avait précédemment déclaré à TechCrunch que le rapport de The Verge n’était pas exact, mais avait refusé de donner davantage de détails.

Orion, une avancée par rapport au produit phare actuel d’OpenAI, GPT-4o, est aurait formés en partie sur les données d’entraînement synthétiques de o1, le modèle de « raisonnement » de l’entreprise. OpenAI prévoit, dans un avenir proche, de continuer à développer de nouveaux modèles « GPT » aux côtés de modèles de raisonnement comme o1, qu’il considère comme répondant à des cas d’utilisation fondamentalement différents.

La déclaration d’OpenAI laisse une marge de manœuvre substantielle. Il se pourrait que le prochain modèle majeur de l’entreprise ne soit pas, en fait, Orion. Ou peut-être OpenAI volonté sortir un nouveau modèle d’ici décembre, mais moins performant qu’Orion.

À ce stade, personne ne peut le deviner.