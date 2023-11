OpenAI, créateur de ChatGPT, organise sa première grande vitrine technologique alors que la startup d’IA fait face à une concurrence croissante

SAN FRANCISCO — La société d’intelligence artificielle à l’origine de ChatGPT a invité lundi des centaines de développeurs de logiciels à sa première conférence de développeurs, embrassant une tradition de la Silicon Valley en matière de vitrines technologiques qu’Apple a contribué à lancer il y a des décennies.

Le chemin menant au premier DevDay d’OpenAI a été inhabituel. Fondé en tant qu’institut de recherche à but non lucratif en 2015, il a acquis une renommée mondiale il y a un peu moins d’un an avec la sortie d’un chatbot qui a suscité l’enthousiasme, la peur et une pression en faveur de garanties internationales pour guider les progrès rapides de l’IA.

La conférence de San Francisco a lieu une semaine après que le président Joe Biden a signé un décret qui établira certains des premiers garde-fous américains en matière de technologie de l’IA.

En utilisant la loi sur la production de défense, l’ordonnance oblige les développeurs d’IA susceptibles d’inclure OpenAI, son bailleur de fonds Microsoft et des concurrents tels que Google et Meta à partager des informations avec le gouvernement sur les systèmes d’IA construits avec des « niveaux de performances si élevés » qu’ils pourraient poser de graves risques pour la sécurité.

L’ordre s’appuie sur les engagements volontaires pris par la Maison Blanche et pris plus tôt cette année par les principaux développeurs d’IA.

De nombreuses attentes reposent également sur la promesse économique de la dernière génération d’outils d’IA générative capables de produire des passages de texte et de nouvelles images, sons et autres médias en réponse à des invites écrites ou orales.

Goldman Sachs a projeté le mois dernier que l’IA générative pourrait stimuler la productivité du travail et conduire à une augmentation à long terme de 10 à 15 % du produit intérieur brut mondial – la production totale de biens et de services de l’économie.

Bien qu’elle ne manque pas d’attention du public, à la fois positive et négative, la conférence de lundi donne à OpenAI un public pour présenter certains de ce qu’elle considère comme les avantages commerciaux de sa gamme d’outils, qui incluent ChatGPT, son dernier grand modèle de langage GPT-4, et le générateur d’images DALL-E.

La société a récemment annoncé une nouvelle version de son modèle d’IA appelée GPT-4 with vision, ou GPT-4V, qui permet au chatbot d’analyser les images. Dans un document de recherche publié en septembre, la société a montré comment l’outil pouvait décrire le contenu des images aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Alors que certains chatbots commerciaux, notamment Bing de Microsoft, reposent désormais sur la technologie d’OpenAI, il existe un nombre croissant de concurrents, notamment Bard, de Google, et Claude, d’une autre startup basée à San Francisco, Anthropic, dirigée par d’anciens employés d’OpenAI. OpenAI est également confronté à la concurrence des développeurs de modèles dits open source qui publient gratuitement leur code et d’autres aspects du système.

Le nouveau concurrent de ChatGPT est Grok, que le PDG milliardaire de Tesla, Elon Musk, a dévoilé ce week-end sur sa plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Musk, qui a contribué au lancement d’OpenAI avant de se séparer de l’entreprise, a lancé cette année une nouvelle entreprise appelée xAI pour laisser sa propre marque sur le rythme du développement de l’IA.

Grok n’est disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs précoces, mais promet de répondre aux « questions épicées » que d’autres chatbots refusent en raison de mesures de protection destinées à empêcher les réponses offensantes.

O’Brien a rapporté de Providence, Rhode Island.

Associated Press et OpenAI ont un accord de licence qui permet d’utiliser une partie des archives textuelles d’AP pour former le grand modèle linguistique de l’entreprise technologique. AP reçoit des frais non divulgués pour l’utilisation de son contenu.