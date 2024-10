OpenAI aurait l’intention de publier son modèle Orion AI d’ici décembre

OpenAI aurait l’intention de publier son prochain modèle d’IA frontalier, nommé Orion au sein de l’entreprise, d’ici décembre de cette année. Le bord rapporté jeudi. Contrairement aux versions précédentes, la société aurait prévu de proposer progressivement le modèle à des partenaires de confiance avant un déploiement plus large via ChatGPT.

Un porte-parole d’OpenAI a déclaré à TechCrunch que le rapport n’était pas exact mais ne donnerait pas plus de détails.

The Verge écrit que les ingénieurs de Microsoft s’attendent à avoir accès à Orion dès novembre, même s’il n’est pas clair comment OpenAI appellera finalement le modèle. La série de modèles o1 portait le nom de code « fraise » dans OpenAI pendant des mois avant sa sortie.

Beaucoup de choses dépendent de la prochaine version du modèle frontière d’OpenAI. La startup d’IA vient de lever 6,6 milliards de dollars de financement pour une valorisation de 157 milliards de dollars, et les investisseurs s’attendent à ce qu’OpenAI continue de publier des modèles de plus en plus performants pour diriger le monde de la technologie.