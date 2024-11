OpenAI apporte des fonctionnalités de recherche à ChatGPT dans le cadre d’un défi lancé à Google – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — OpenAI ajoute un nouvel ensemble de fonctionnalités de recherche à son produit phare ChatGPT, augmentant ainsi le défi de la startup d’intelligence artificielle à Google d’Alphabet Inc.

L’option, appelée ChatGPT Search, permettra aux utilisateurs du chatbot de rechercher des informations opportunes comme ils le feraient sur le Web et d’obtenir des réponses avec attribution en ligne aux éditeurs de nouvelles et à d’autres sources de données, a déclaré OpenAI jeudi. La société a déployé en juillet un prototype du produit appelé SearchGPT, distinct de son application ChatGPT et disponible uniquement pour un nombre limité d’utilisateurs. Les nouvelles fonctionnalités de recherche, qui utilisent le modèle 4o d’OpenAI, seront mises en ligne à partir du ChatGPT Plus payant. et les utilisateurs de l’équipe jeudi pour mobile et Web. Les clients professionnels et éducatifs d’OpenAI pourront accéder aux fonctionnalités dans les semaines à venir et aux utilisateurs gratuits dans les mois à venir. Suite au succès viral de ChatGPT fin 2022, les entreprises technologiques se sont précipitées pour intégrer l’IA générative dans une longue liste de services, y compris la recherche en ligne. Microsoft Corp. et Google, qui soutiennent OpenAI, ont remanié leurs produits de recherche pour inclure davantage de fonctionnalités d’IA conversationnelle. Perplexity, une startup rivale de recherche en IA, est actuellement en pourparlers préliminaires pour lever des fonds pour une valorisation de 9 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg précédemment. Avec ChatGPT Search, OpenAI est sur le point d’apporter une fonctionnalité de recherche d’IA similaire aux 250 millions de personnes qui utilisent le chatbot chaque semaine. Les actions d’Alphabet ont baissé de plus de 1% jeudi suite à la nouvelle.

« Les gens veulent des réponses lorsqu’ils recherchent des choses, et il est actuellement difficile d’obtenir une réponse sur Internet. Cela nécessite plusieurs recherches et vous devez parcourir un tas de liens », a déclaré Varun Shetty, responsable des partenariats médias chez OpenAI, dans une interview avec Bloomberg News. « Nous pensons que le fait de pouvoir poser des questions de manière conversationnelle avec tout ce contexte pertinent et des sources de haute qualité de l’autre côté rend l’expérience encore meilleure. »

Dans une démo précédant la sortie, l’équipe d’OpenAI a utilisé cette fonctionnalité pour interroger ChatGPT sur les événements du week-end à San Francisco. L’application affichait une liste récapitulative des activités extraites des sites Web d’informations locales. Pour une question complémentaire sur la recherche de restaurants, ChatGPT a montré une carte répertoriant les restaurants locaux. Alors que ChatGPT avait déjà inclus certaines citations dans ses réponses, la nouvelle fonctionnalité de recherche affiche les résumés des sources et les images d’aperçu de manière plus visible.

OpenAI a jeté les bases de son offre de recherche grâce à un nombre croissant d’accords de licence avec des éditeurs, notamment News Corp., Axel Springer SE, le magazine Time ainsi que des sociétés de médias européennes telles que Le Monde. Les partenariats permettent à OpenAI d’inclure des informations plus fiables et à jour dans ses produits. OpenAI a déclaré avoir intégré les commentaires des éditeurs partenaires pour ChatGPT Search sur la façon dont le chatbot décide quels articles sont les plus pertinents ainsi que sur la longueur du résumé et les citations des articles. « Nous sommes convaincus que la recherche par l’IA sera, dans un avenir proche et pour les prochaines générations, un moyen privilégié d’accès à l’information, et le partenariat avec OpenAI positionne Le Monde à l’avant-garde de cette transition », a déclaré Louis Dreyfus, directeur général du Monde, a déclaré dans un communiqué.

OpenAI a déclaré que son outil ne privilégierait pas les éditeurs de presse partenaires de l’entreprise. N’importe quel site Web ou éditeur peut choisir d’apparaître dans ChatGPT Search, indique-t-il. L’entreprise souhaite également s’assurer que son produit de recherche est utile aux personnes qui recherchent des informations au-delà des actualités.

« La recherche est un espace très vaste et c’est notre première incursion dans ce domaine », a déclaré Shetty. « Nous allons devoir passer beaucoup de temps à améliorer les expériences et à nous concentrer sur le shopping, les voyages, les produits locaux – tous ces secteurs verticaux qui sont importants. »

Néanmoins, comme pour tous les produits d’IA générative, OpenAI doit faire face au risque que son nouvel outil de recherche puisse inventer de fausses réponses aux questions. Après l’introduction de SearchGPT en juillet, par exemple, les journalistes ont noté qu’une démo du produit comportait des dates erronées pour un festival.

L’enjeu est particulièrement élevé pour OpenAI et ses rivaux de fournir des informations précises sur les élections américaines la semaine prochaine. À partir du jour du scrutin, OpenAI a déclaré que les utilisateurs de ChatGPT qui posent des questions sur les résultats du vote verront un message les encourageant à consulter les sources d’information telles que Associated Press et Reuters, ainsi que leurs commissions électorales nationales ou locales.

