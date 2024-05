OpenAI affirme que la Russie et la Chine ont utilisé son IA dans des campagnes secrètes

Comme Google, Meta et Microsoft, OpenAI propose des chatbots en ligne et d’autres outils d’IA capables d’écrire des publications sur les réseaux sociaux, de générer des images photoréalistes et d’écrire des programmes informatiques. Dans son rapport, la société a déclaré que ses outils avaient été utilisés dans des campagnes d’influence que les chercheurs suivaient depuis des années, notamment une campagne russe appelée Doppelganger et une campagne chinoise appelée Spamouflage.

Publication d’une campagne d’influence sur Telegram qui, selon OpenAI, a été générée avec ses outils. Crédit… via OpenAI

La campagne Doppelganger a utilisé la technologie d’OpenAI pour générer des commentaires anti-Ukraine qui ont été publiés sur X en anglais, français, allemand, italien et polonais, a déclaré OpenAI. Les outils de l’entreprise ont également été utilisés pour traduire et éditer des articles soutenant la Russie dans la guerre en Ukraine en anglais et en français, et pour convertir des articles d’actualité anti-Ukraine en publications sur Facebook.

Les outils d’OpenAI ont également été utilisés dans une campagne russe jusqu’alors inconnue ciblant des personnes en Ukraine, en Moldavie, dans les États baltes et aux États-Unis, principalement via le service de messagerie Telegram, a indiqué la société. La campagne a utilisé l’IA pour générer des commentaires en russe et en anglais sur la guerre en Ukraine, ainsi que sur la situation politique en Moldavie et sur la politique américaine. L’effort a également utilisé les outils OpenAI pour déboguer du code informatique apparemment conçu pour publier automatiquement des informations sur Telegram.

Les commentaires politiques ont reçu peu de réponses et de « j’aime », a déclaré OpenAI. Les efforts étaient également parfois peu sophistiqués. À un moment donné, la campagne a publié un texte qui avait manifestement été généré par l’IA. « En tant que modèle de langage d’IA, je suis là pour vous aider et fournir le commentaire souhaité », indique un message. À d’autres moments, il a été publié dans un anglais médiocre, ce qui a amené OpenAI à qualifier cet effort de « mauvaise grammaire ».

Le spamouflage, longtemps attribué à la Chine, a utilisé la technologie OpenAI pour déboguer le code, demander des conseils sur la façon d’analyser les médias sociaux et rechercher l’actualité, a déclaré OpenAI. Ses outils ont également été utilisés pour générer des publications sur les réseaux sociaux dénigrant les personnes ayant critiqué le gouvernement chinois.