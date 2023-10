Open Shriners pour enfants : Callum Tarren de retour en lice à Las Vegas après le troisième tour 62 | Actualités golfiques

Callum Tarren arrive sur le green au septième trou

Callum Tarren a tiré un 62 au troisième tour pour se rapprocher à deux coups de la première place dans un classement encombré avant la ronde finale de l’Omnium Shriners pour enfants.

L’Anglais, qui a connu des difficultés sur les greens lors des deux premiers tours à Las Vegas, a rectifié cela en revenant à une prise en griffe et en menant le peloton sur les greens au troisième tour.

« Aujourd’hui, tout s’est bien passé », a déclaré le joueur de 33 ans, qui a réalisé 203 pieds de putts dans un tour comprenant neuf birdies et un eagle – le seul défaut venant d’un cinq sur le 17e par trois après son coup de départ. du green dans l’eau.

Tarren a joué aux côtés d’Isaiah Salinda, qui a obtenu un 63 alors que les deux hommes faisaient partie de ceux à égalité au septième rang à 13 sous.

« En fait, nous nous sommes nourris les uns les autres », a déclaré Tarren. « C’était super amusant. Je lui ai dit le 18 : ‘cela a été une bonne journée pour nous deux’. C’est juste fou. Mais l’élan était de notre côté aujourd’hui, et produire neuf et huit sous, c’est plutôt bien. «

Tom Kim, de Corée du Sud, et Adam Hadwin, du Canada, ont réalisé des tours monstres pour se retrouver à égalité à trois avec Lanto Griffin en tête du classement.

Kim a tiré un 62 de neuf sous la normale, un de mieux que le 63 de Hadwin, alors que les deux se situent à 15 sous la normale après 54 trous. Kim a grimpé de 25 places dans le classement le jour du déménagement, tandis que Hadwin a amélioré de 19 places. Griffin, co-leader après deux tours, a tiré 68.

« Du départ au vert, j’étais vraiment solide. Je me suis donné beaucoup de regards », a admis Kim plus tard.

« Je me sentais vraiment à l’aise avec le ballon. C’était le plus important. Je ne précipitais rien. Je n’essayais pas de forcer quoi que ce soit. J’étais juste très calme ».