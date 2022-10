Le chapitre Open Roads ABATE of IL Inc. se réunira à 18 heures le samedi 29 octobre au Plano American Legion Post 395, 510 E. Dearborn St. à Plano.

Les sujets à discuter comprennent les mises à jour législatives, la sécurité et l’éducation, la fête de Noël, l’adhésion, la course du livre d’été, l’élection des dirigeants et les événements.

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook Open Roads ABATE ou appelez Cliff au 630-552-3828.