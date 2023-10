Open Roads ABATE roule dans Rookie’s Run – Shaw Local

Les membres d’Open Roads ABATE ont participé à la 15e course annuelle des recrues sponsorisée par The Friendly Tap of Plano le dimanche 27 août.

Le trajet de 100 milles a commencé et s’est terminé à The Friendly Tap. Les arrêts en cours de route comprenaient West Brooklyn, Karma à Wedron, Troy Grove, Smitty’s à Leonore et JRs à Grand Ridge.

Les profits de cette course ont profité au centre de réadaptation Open Door de Sandwich à la mémoire de Justin Fleming.