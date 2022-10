La Motorcycle Riders Foundation a tenu sa « réunion des esprits » annuelle du 21 au 24 septembre à Des Moines, Iowa. Des membres d’Open Roads ABATE étaient parmi les participants. “Meeting of the Minds” propose des ateliers et des formations pour aider les motocyclistes à défendre, construire et renforcer leurs organisations de base. Les motocyclistes de tout le pays se réunissent pour savoir quels problèmes auront un impact sur les motards aujourd’hui et à l’avenir.