Open Roads ABATE annonce les gagnants de la course aux livres d’été – Shaw Local

Open Roads ABATE of IL Chapter a parrainé une course de livres d’été qui comprenait 60 entreprises situées de la route 47 au fleuve Mississippi et de la I-80 à la ligne d’état du Wisconsin. L’objet de la course aux livres était que les participants se rendent dans les entreprises pour faire tamponner leur livre, puis assistent à la fête du courrier où les gagnants ont été tirés au sort.

Sur la photo, les participants qui ont collecté des timbres des 60 entreprises du livre, dont Diana Rebechini, Nickie Warmac, Tracey Supan, Dan Kleckner, Frank Beierlotzer, Frank Lorang, Mitch Busch, Cliff Oleson, Linda Oleson et Fred Chaffer. Pas sur la photo : Dan Kazmer. (photo fournie par Open Roads ABATE d’IL)

Plus de 300 personnes ont acheté des livres. Onze ont reçu des patchs pour collectionner des timbres de toutes les entreprises du livre, y compris Diana Rebechini, Nickie Warmac, Tracey Supan, Dan Kleckner, Frank Beierlotzer, Frank Lorang, Mitch Busch, Cliff Oleson, Linda Oleson, Fred Chaffer et Dan Kazmer. Des prix en argent ont été décernés à Tracey Supan, première place, 700 $; Michael Guiliano, deuxième place, 500 $; et Nickie Warmac, troisième place, 300 $. Un jeu de billes a été remporté par Ralph Gearson.

Tous les participants ont reçu un prix de tombola grâce à la générosité des entreprises du livre.

Environ 1 500 $ seront utilisés pour les programmes de sécurité et d’éducation.

En raison du succès de cette année, il y aura un livre d’été 2023. Pour plus d’informations, appelez Linda au 630-552-3828.