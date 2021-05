Open féminin sud-africain: Lee-Anne Pace bat Leonie Harm d’un coup pour entrer dans l’histoire avec un quatrième titre | Actualités du golf

1:38



Lee-Anne Pace a déclaré qu’il était « très spécial » de devenir la première femme à remporter quatre titres de l’Open féminin d’Afrique du Sud Investec

Lee-Anne Pace a déclaré qu’il était « très spécial » de devenir la première femme à remporter quatre titres de l’Open féminin d’Afrique du Sud Investec

Lee-Anne Pace a réussi une ronde finale de 72 pour remporter une victoire d’un coup contre l’Allemande Leonie Harm et enregistrer son quatrième titre à l’Open féminin d’Afrique du Sud Investec.

Pace a terminé le tournoi deux fois au-dessus de la normale au Westlake Golf Club pour devenir la première femme à remporter le titre quatre fois – ajoutant à ses victoires en 2014, 2015 et 2017 – et s’assurer qu’elle mène la course 2021 à Costa del Sol.

Après que le jeu ait été suspendu samedi en raison de conditions météorologiques défavorables, le groupe final a dû terminer son troisième tour avant de retourner sur le parcours.

La Slovène Pia Babnik – la plus jeune membre du Ladies European Tour – était en tête à la fin du troisième tour après avoir cardé un 69 pour voir son niveau normal pour le tournoi, mais la jeune femme de 17 ans a eu un tour final mixte. qui comprenait trois doubles bogeys alors qu’elle s’échappait de la compétition.

Pace, d’autre part, a eu une solide ronde finale où elle a réussi deux birdies et un bogey sur les neuf premiers, et a fait un autre birdie sur 12. La femme de 40 ans a ensuite laissé tomber un tir sur chacun des deux derniers trous, mais Harm n’a pas pu capitaliser car l’Allemand a terminé avec un bogey et un par pour terminer deuxième.

La compatriote de Harm Karolin Lampert a égalisé avec la Sud-Africaine Nicole Garcia à la troisième place sur cinq sur la normale, tandis que l’Écossaise Kylie Henry a terminé 10 tirs derrière Pace à égalité 20e, avec l’Angleterre Cloe Frankish trois tirs plus loin et à égalité pour la 28e.

Pace a dit qu’elle était très satisfaite de son jeu lors du tour final

L’Afrique du Sud Caitlyn Macnab a terminé en tant que premier amateur, remportant le trophée Jackie Mercer, après avoir cardé une finale de 73 pour terminer le T16 du tournoi.

« Je suis tellement heureux de gagner à nouveau, 2014 a été ma dernière victoire sur le LET », a déclaré Pace. «J’ai très bien frappé la balle et je me sentais très à l’aise sur le terrain de golf.

« C’est toujours agréable de jouer à domicile sur le LET – merci beaucoup à tous ceux qui sont venus ici! »

« Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé sur les deux derniers trous, mais je suppose que je l’avais dans le sac. Je suis en fait assez content d’avoir joué le 18 et de ne pas l’avoir fait; je pensais que je devais le faire. allez-y parce que le dernier score que j’ai vu était que +1 était à la deuxième place, mais mon jeu court est plutôt bon, alors j’ai pensé que si je jouais sur le green, alors j’avais une chance et le pire des cas était les play-off.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« J’ai frappé la balle sur le côté droit du trou pendant toute la journée. Il y avait quelques putts qui auraient pu facilement tomber qui ne l’ont pas fait. J’étais très content de mon jeu, j’ai frappé beaucoup de greens et de niveau -par – Je l’ai fait! «

Le 76e US Women’s Open a lieu en juin et les quatre meilleures joueuses de l’Open féminin SA ont qualifié leur place à la deuxième majeure de l’année. Pace and Harm, qui a enregistré son meilleur résultat sur le LET ce week-end, se dirige vers l’Olympic Club de San Francisco aux côtés de Lampert et Garcia.

Pace a ajouté: « Je voulais vraiment cette place à l’US Women’s Open! J’étais super content de ça. J’adore l’US Open – c’est un tel défi. J’attends ça avec impatience et je suis très reconnaissant que nous ayons eu ces places. »