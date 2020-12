HOUSTON: Le dernier US Womens Open sur le calendrier durera encore un jour à cause de la pluie incessante qui a inondé le Champions Golf Club et a forcé l’USGA à suspendre la ronde finale jusqu’à lundi.

Hinako Shibuno, du Japon, qui avait une avance d’un coup alors qu’elle tentait de remporter une deuxième majeure, ne s’est jamais démarquée.

L’USGA a augmenté les départs le plus tôt possible dimanche en raison des prévisions, et la ronde finale avait un peu plus d’une heure lorsque des orages dans la région ont entraîné l’arrêt du jeu. Il n’a jamais repris, avec environ trois quarts de pouce de pluie tombant avant qu’il ne soit inutile d’essayer de redémarrer.

Le gazon dans le climat de décembre ne se vide pas aussi rapidement. De plus, de fortes pluies ont imprégné le parcours vendredi après le deuxième tour. Il y avait de l’eau stagnante sur les Champions même pendant les périodes où la pluie s’est calmée.

L’US Women’s Open a été reporté début juin en raison de la COVID-19[feminine pandémie. Ce sera la première arrivée lundi pour l’US Women’s Open depuis que So Yeon Ryu a remporté la victoire au Broadmoor au Colorado en 2011.

Shibuno a remporté le Womens British Open l’année dernière lors de ses débuts aux championnats majeurs et de son premier tournoi en dehors du Japon et souhaite devenir la troisième femme à remporter deux tournois majeurs la première fois en les jouant. Se Ri Pak était le plus récent en 1998 au championnat de la LPGA et à l’US Womens Open.

Elle avait 4 moins de 209 ans, un tir devant Amy Olson, la femme de 28 ans du Dakota du Nord qui n’a pas gagné en sept ans sur le circuit de la LPGA.

TOUR EUROPÉEN

DUBAI, Émirats arabes unis: Lee Westwood a remporté la course aux points Race to Dubai pour terminer une saison en tant que joueur n ° 1 de European Tours pour la troisième fois, à l’âge de 47 ans, après une fin folle dans le championnat DP World Tour remporté en circonstances dramatiques par Matt Fitzpatrick.

Westwood a terminé deuxième à 14 sous après un 4-under 68. C’était suffisant pour sauter au sommet du classement Race to Dubai mais seulement après les effondrements de ses rivaux dans les derniers trous à Jumeirah Golf Estates.

Patrick Reed, cherchant à devenir le premier Américain à être le meilleur joueur d’Europe, a abandonné les n ° 16 et 17. Ensuite, Laurie Canter a eu un double bogey au n ° 17 et n’a pu que parer le dernier, laissant Westwood seul en deuxième position.

Fitzpatrick a atteint la normale au n ° 18 pour un 68 et une victoire d’un coup. Il a également remporté l’épreuve en 2016.

Westwood a remporté ce qui était autrefois le titre de l’Ordre du mérite pour la première fois il y a 20 ans à Valderrama, et de nouveau en 2009 à Dubaï.

TOUR DE LA PGA

NAPLES, Floride: Matt Kuchar et Harris English ont battu un tas de leurs propres records QBE Shootout lors d’une victoire fulgurante au Tiburon Golf Club.

Kuchar et English sont devenus la première équipe à remporter l’épreuve à trois reprises, ont terminé à 37 sous 179 pour briser la marque de 34 sous qu’ils avaient établie en 2013, et ont remporté par neuf coups pour battre leur record de 2013 de sept.

Cinq coups d’avance après un 11-moins de 61 samedi en jeu alterné modifié, Kuchar et les Anglais ont tiré un 60 en meilleur jeu de balle. Anglais fermé birdie-eagle-birdie.

Également les gagnants de 2016, ils ont eu l’aigle et 10 birdies dans le tour final.

Les champions en titre Rory Sabbatini et Kevin Tway ont terminé deuxième à 28 sous avec l’équipe de recrues de Lanto Griffin et Mackenzie Hughes et les leaders du premier tour Kevin Na et Sean OHair.

Sabbatini et Tway ont tiré 61, Griffin et Hughes 62 et Na et OHair 64.