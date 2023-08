Open écossais féminin: Hinako Shibuno mène Madelene Sagstrom de deux coups après la première journée dans l’Ayrshire | Nouvelles du golf

Hinako Shibuno a tiré un premier tour de 64 (-8) pour mener de deux coups à la fin de la première journée de l’Open écossais féminin FREED GROUP à Dundonald Links dans l’Ayrshire.

La star japonaise, qui a remporté l’AIG Women’s Open en 2019, était sans bogey le premier jour à Dundonald Links avec huit birdies.

Shibuno, qui a pris le départ du 10e trou, a commencé par un birdie, puis a fait quatre au trot sur les trous 13 à 16. La grande gagnante a terminé son tour en beauté en faisant trois autres birdies d’affilée sur les trous six, sept. et huit pour s’asseoir en haut du classement sur huit sous la normale.

« C’était vraiment bien dans l’ensemble », a déclaré Shibuno. « J’ai bien putté. J’aime l’Écosse et j’aime jouer en Écosse et au Royaume-Uni. Je me suis surpris avec les quatre birdies d’affilée.

« Mon doigt va mieux, il guérit maintenant. Mes doigts et le haut du corps étaient un peu serrés, mais ma séquence s’améliore. Je suis juste détendu et je pense plus à la séquence, au swing. »

Sagstrom occupe la deuxième place avec six sous la normale après avoir tiré un 66 le premier jour à Dundonald.

Madelene Sagstrom virée en 66 le premier jour

Le joueur de 30 ans a pris un bon départ avec des oiselets aux 10, 11 et 12 avant d’en ajouter un autre au 16e trou. Il y a eu un coup perdu sur le premier pour la Suédoise, mais elle a rapidement rebondi avec des oiselets sur trois, sept et neuf pour sa ronde de six sous.

« Ça a très bien commencé avec trois oiselets tout de suite », a déclaré le vainqueur du circuit de la LPGA. « J’ai fait de très bons coups de fer aujourd’hui. Cela a gardé le pilote en jeu et pas fantastique, mais je pense que mes coups de fer m’ont gardé dedans. J’ai fait quelques putts faciles et dans l’ensemble, une journée assez facile.

« Je pense qu’il m’a fallu quelques années pour comprendre les liens du golf. En tant qu’amateur, je détestais ça. Je ne peux pas frapper bas, mais j’ai commencé à travailler avec Shane, mon caddie qui est irlandais, il y a deux ans.

« Nous avons vraiment poussé les choses depuis et avons été en mesure d’être beaucoup plus créatifs sur le terrain de golf et il m’aide à voir les différents coups maintenant, donc ça s’est vraiment amélioré au fil des ans. Ça a été un voyage. »

Madelene Sagstrom occupe la deuxième place absolue avec six sous la normale

Broch Estrup, Hedwall et Inglis en troisième joint

Trois joueuses se partagent la troisième place avec Nicole Broch Estrup, Caroline Hedwall et Caroline Inglis, toutes à quatre sous la normale. Ce fut une manche sans bogey de 68 (-4) pour Hedwall, qui a réussi des oiselets sur les trous deux, neuf, 10 et 14.

Le septuple vainqueur du LET a déclaré: « J’ai joué très bien. Je le conduisais très bien. J’ai touché beaucoup de fairways et je me sentais bien dans l’ensemble. J’ai raté quelques putts de birdie plus courts, mais ensuite j’ai fait quelques Je pense que ça s’est égalisé, et je suis juste content avec quatre sous aujourd’hui. C’était un bon début.

« C’est définitivement un test pour ma patience, mais je pense que j’ai très bien réussi aujourd’hui et que je suis resté dans l’instant présent et que j’ai frappé de bons coups. Mon jeu prend forme et c’est bien de mettre un bon score ce premier jour maintenant. C’est se sent décent. »

Caroline Hedwall est troisième conjointe avant vendredi

Ce fut aussi une bonne journée pour la Danoise Broch Estrup qui n’a inscrit qu’un seul coup perdu et cinq oiselets sur sa carte de pointage.

« C’était assez solide et pour tirer quatre sous sur un parcours de liens, il faut avoir un peu de chance ici et là », a déclaré le vainqueur du LET.

« J’ai fait un long putt sur sept pour un birdie, et il a juste tenu le green, ça aurait pu être un va-et-vient difficile. Mais dans l’ensemble, c’était solide là-bas. Il y avait beaucoup de fairway, beaucoup de greens et j’ai roulé assez bien aussi.

« J’aime quand le vent est levé parce que cela signifie que vous devez travailler avec le ballon, et vous devez être en quelque sorte un bon frappeur de balle pour vous déplacer, et je me considère comme ça. J’aime ça quand ça devient un peu J’ai l’impression que mon golf est dans une bonne position en ce moment. Aujourd’hui, j’étais vraiment bon pour faire mes choses mentalement, il y a évidemment trois jours de plus, mais je suis vraiment, vraiment fier de moi aujourd’hui.

Six joueuses terminent la première journée à égalité pour la dixième place avec deux sous la normale, dont la Française Agathe Sauzon et la Suédoise Linnea Strom.

Cependant, il y a eu un incident malheureux pendant le tour pour le mari et cadet de Broch Estrup, Kasper, qui a dû arrêter de porter le sac après 16 trous après s’être foulé la cheville.

Elle a ajouté: « En passant de 16 à 17 ans, je me suis d’abord tordu le pied et j’ai regardé en arrière, et Kasper souffrait complètement, et il s’est vraiment tordu la cheville. Il essayait de faire pression sur son pied, et juste Il n’y avait aucune chance qu’il y parvienne, il essayait juste de se rendre au 17e tee et n’y parvenait pas.

« Heureusement, l’un des gars de l’équipe de golf danoise est ici en train de regarder, et il était heureux de marcher sur les derniers trous. Je l’ai frappé à environ trois pieds sur 17, puis à trois mètres sur le dernier. »

