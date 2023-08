Open écossais féminin : Céline Boutier prend les devants par trois coups pour la ronde finale au Dundonald Golf Links | Nouvelles du golf

Céline Boutier a trois tirs d’avance à l’Open écossais féminin alors qu’elle cherche un deuxième titre en autant de semaines

Céline Boutier fait pression pour un deuxième titre en autant de semaines après avoir ouvert une avance de trois coups lors de la troisième manche de l’Open écossais féminin.

Boutier a remporté son premier titre majeur au Championnat d’Evian la semaine dernière dans sa France natale, battant la Canadienne Brooke Henderson par six coups.

La joueuse de 29 ans est à 13 sous après 54 trous dans l’Ayrshire après un six sous 66 samedi, affichant quatre birdies et un bogey sur ses neuf avant et arrière.

Paphangkorn Tavatanakit de Thaïlande et la joueuse suédoise Maja Stark sont les challengers les plus proches de Boutier à moins de 10 ans.

Stark était à 13 sous après un oiselet au 10e mais a ensuite bogué trois de ses huit derniers trous pour ralentir le rythme à Dundonald Golf Links.

La leader à mi-chemin Hinako Shibuno, du Japon, a tiré un cinq sur 77 pour chuter à sept sous et cinq coups à la dérive, avec sa ronde comprenant un double bogey cinq au par trois 15e.

Le cinquième et dernier majeur de l’année, l’AIG Women’s Open, aura lieu à Walton Heath la semaine prochaine, avec les quatre jours en direct sur Sky Sports Golf.

