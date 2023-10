Open du Japon : Alexander Zverev évincé au premier tour par Jordan Thompson

Jordan Thompson a battu Alexander Zverev, neuvième, 6-3, 6-4 lors du premier tour de l’Open du Japon lundi pour sa deuxième victoire contre un adversaire du top 10 cette saison.

L’Australien de 29 ans a sauvé quatre des cinq balles de break auxquelles il a été confronté pour remporter sa première victoire en carrière contre Zverev après avoir perdu leur seule rencontre précédente il y a six ans. Il a également battu Stefanos Tsitsipas, septième, à Indian Wells en mars.

« Je me suis battu 0-40 lors du premier match et je suis vraiment entré dans le match par la suite », a déclaré Thompson, 60e. « Mais j’ai tenu bon, je jouais un style de tennis imprévisible, et je pense qu’il ne l’a pas très bien géré dans le premier set et s’est adapté dans le second. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai traîné.

Thompson affrontera ensuite Ben Shelton, demi-finaliste du Shanghai Masters, ou Taro Daniel, qualifié.

Les trois autres Australiens en action lundi ont tous perdu alors que Felix Auger-Aliassime, huitième tête de série, a battu Aleksander Vukic 7-6 (3), 6-7 (2), 6-2, tandis que Mackenzie McDonald a battu Max Purcell 7-5, 6-. 4 et Sebastian Ofner ont survécu à Christopher O’Connell 6-7 (2), 7-6 (5), 7-5.

Tommy Paul, cinquième tête de série, affronte Daniel Altmaier dans un match tardif.

Taylor Fritz, tête de série, jouera mardi son match de premier tour contre Cameron Norrie, tandis que Casper Ruud, deuxième tête de série, rencontrera Yosuke Watanuki, tête de série wild card.

Le vainqueur du Shanghai Masters, Hubert Hurkacz, fait également partie du tirage au sort. Il débute contre Zhang Zhizhen mercredi.

Ouvert du Jiangxi

La vétéran du circuit Vera Zvonareva a battu Arianne Hatano 6-1, 6-2 lors de son match d’ouverture de l’Open de Jiangxi.

Zvonareva, 39 ans, qui a fait ses débuts sur le circuit en 2000, a brisé à six reprises le service de son adversaire, classée 166e, alors qu’elle a remporté la victoire en 61 minutes. Zvonareva affrontera ensuite Zhu Lin ou Diana Shnaider, cinquième tête de série.

De plus, Sara Sorribes Tormo, huitième tête de série, a battu l’entrée wild-card Jiang Xinyu 6-4, 6-0. L’Espagnole affrontera ensuite Camila Osorio, qui a battu Ma Ye-Xin 6-1, 6-0.

Parmi les autres gagnants figuraient Amina Anshba et Kimberly Birrell.