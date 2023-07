Open du Canada : PV Sindhu, Lakshya Sen passent au deuxième tour, B Sai Praneeth évincé

Les navetteurs indiens vedettes PV Sindhu et Lakshya Sen sont entrés dans les pré-quarts de finale de l’Open du Canada après avoir enregistré des victoires consécutives contre leurs rivaux respectifs dans l’événement BWF World Tour Super 500.

Alors que Sindhu, quatrième tête de série, s’est qualifiée pour le tour suivant avec une victoire facile 21-16 21-9 contre la Canadienne Talia NG lors de son match d’ouverture du simple féminin mercredi soir, Sen a dû creuser profondément pour étourdir la deuxième tête de série Kunlavut Vitidsarn de Thaïlande 21- 18 21-15 dans l’épreuve du simple messieurs.

Le double médaillé olympique Sindhu affrontera ensuite la Japonaise Natsuki Nidaira, tandis que Sen affrontera Ygor Coelho du Brésil.

Mais c’était les rideaux pour B Sai Praneeth puisqu’il a perdu 12-21 17-21 contre Coelho.

Ruthvika Shivani Gadde est également sortie au premier tour, perdant 12-21 3-21 contre Supanida Katethong de Thaïlande en simple féminin.

Sindhu, Sen et le duo masculin de Krishna Prasad Garaga et Vishnuvardhan Goud Panjala seront vus en action plus tard dans la journée.

Krishna et Vishnuvardhan affronteront la deuxième tête de série indonésienne Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan.

