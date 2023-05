Open d’Italie : Novak Djokovic tombe sous la pluie de Rome face au Dane Holger Rune | Actualité Tennis

Le jeune Danois Holger Rune a choqué le sextuple champion Novak Djokovic pour atteindre les demi-finales de l’Open d’Italie à Rome mercredi.

Le joueur de 20 ans l’a emporté 6-2 4-6 6-2 dans une bataille épique contre le champion en titre pour sceller des victoires consécutives à l’ATP Masters 1000 contre le n ° 1 mondial.

Djokovic cédera le premier rang à l’Espagnol Carlos Alcaraz avant l’Open de France qui débutera le 28 mai, où le Serbe cherchera à remporter un 23e titre du Grand Chelem masculin après avoir égalisé Rafael Nadal en remportant l’Open d’Australie.

« C’est vraiment une grande victoire pour moi », a déclaré Rune lors de son entretien sur le terrain. « Évidemment, je l’ai également fait l’année dernière à Paris, mais chaque match est un énorme défi pour moi quand je joue contre Novak. C’est l’un des plus grands qui ait jamais joué ce match. Je savais que je devais être à mon meilleur et j’ai dit Je l’étais hier et je l’étais aujourd’hui. Je suis super fier de moi et j’ai apprécié chaque instant.

« Je reste humble bien sûr. J’ai beaucoup à accomplir », a poursuivi le Danois. « Je pense que vous devriez toujours être humble. Je pense que je le suis, je l’espère et j’espère que les gens me voient de cette façon. Je suis un grand combattant sur le terrain et je laisse tout quand je joue mes matchs. Je suis super fier J’ai pu remporter la victoire aujourd’hui, j’ai dû me battre dur et jouer mon meilleur tennis.

« Un grand crédit à Novak, je suis un grand fan de lui. C’est une énorme source d’inspiration et je lui souhaite tout le meilleur. »

La septième tête de série a montré son style agressif et a mélangé son jeu avec quelques gouttes délicates pour courir devant 4-1 alors que Djokovic avait l’air mal à l’aise entre les points après avoir admis un jour plus tôt qu’il avait affaire à un problème physique.

Rune a gaspillé une opportunité de point d’arrêt tardif, mais Djokovic, qui s’estompe rapidement, n’a pas pu l’empêcher de clôturer le premier set, car certaines sections de la foule semblaient incrédules face aux luttes du sextuple champion.

Djokovic a pris un analgésique au milieu du deuxième set et le joueur de 35 ans a repris vie peu de temps après pour remonter 5-2 après une pause et une prise, alors que Rune a complètement perdu son sang-froid sur une ligne appel par la chaise arbitre.

Rune, qui a lancé une diatribe pleine de jurons alors qu’il recevait un traitement pour un problème à la jambe droite, a répondu par une pause mais a continué à abandonner le set après une longue pause en raison de la pluie.

Des frappes féroces des deux joueurs ont marqué le début du match décisif, mais une Rune dominante a bondi sur le service de Djokovic en route vers une avance de 4-0 et a remporté une victoire célèbre sur sa propre livraison dans un rare ensoleillement.

Rune ambitieuse Holger Rune est le sixième joueur à remporter plus de 6 matchs consécutifs contre un des cinq meilleurs adversaires ce siècle après Gustavo Kuerten, Andre Agassi, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

« Je sais qu’à la fin, quand Novak passe dans ce mode, rien ne peut lui arriver et il joue vraiment libre et agressif », a déclaré Rune. « Quand tu veux clore le match, c’est vraiment difficile. Il te met beaucoup de pression, mais j’ai réussi à frapper de bons coups et à rester courageux. C’était le plus important.

« Je pense que j’étais un peu moins courageux dans le deuxième set mais après le retard de la pluie, j’ai réussi à sortir et à être courageux même si j’ai perdu le set. Je me suis juste dit: ‘Ok, ça va, je dois juste continuer’. »