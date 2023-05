Open d’Italie : Dan Evans éliminé à Rome | Carlos Alcaraz surmonte un début lent pour passer au troisième tour | Actualités Tennis

Le n ° 2 britannique Dan Evans a été éliminé de l’Open d’Italie après avoir perdu une épopée de près de quatre heures contre l’Espagnol Roberto Carballes Baena au deuxième tour à Rome.

Evans a été battu 7-6 (7-5) 5-7 6-4 en trois heures et 48 minutes, le plus long match au meilleur des trois sets de la saison à ce jour.

Evans, qui était classé 20e pour l’événement, a eu un laissez-passer au premier tour et n’a jamais remporté un match du tableau principal sur terre battue à Rome.

Le joueur de 32 ans avait mené 5-2 dans le premier set et avait servi pour cela, mais Carballes Baena s’est rallié pour prendre une avance de 6-5 avant une interruption de la pluie.

À la reprise, Evans a réussi à briser son adversaire et à forcer un tie-break que Carballes Baena – classé 51e au monde – a finalement devancé 7-5.

Le deuxième set s’est avéré être une affaire serrée jusqu’à ce qu’Evans brise à 5-5, puis a servi le set pour égaliser le match.

Dans la décision, c’est le nerf d’Evans qui cette fois a échoué en premier car, servant 5-4, quelques fautes directes et une double faute sur la balle de match ont donné la victoire à son adversaire.

Alcaraz surmonte un début de progression poussif

Plus tôt, le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz a marqué ses débuts à l’Open d’Italie en secouant un départ lent pour émerger avec une victoire efficace 6-4 6-1 sur Albert Ramos-Vinolas au deuxième tour.

Image:

Carlos Alcaraz succèdera à Novak Djokovic en tant que n ° 1 mondial plus tard ce mois-ci





Le champion de Barcelone et de Madrid, Alcaraz, qui vise son cinquième titre en 2023 et son quatrième sur terre battue devant Roland Garros, a surmonté une perte de service précoce pour niveler le premier set à 2-2.

Le joueur de 20 ans, qui succèdera à Novak Djokovic en tant que numéro 1 mondial plus tard ce mois-ci, a obtenu une autre chance de briser Ramos-Vinolas avec un amorti habile dans un 10e match intense et a pris l’avantage dans le match lorsque son Espagnol son compatriote finit par craquer sous la pression et envoie un coup droit long.

Alcaraz a continué sur sa lancée et a pris les devants 3-0 dans le deuxième set, concluant le match au service pour remporter 12 victoires consécutives. Il affrontera ensuite Jiri Lehecka ou le qualifié hongrois Fabian Marozsan.

Ailleurs, le champion de Monte-Carlo Andrey Rublev a vaincu Alex Molcan 6-3 6-4 pour réserver sa place au troisième tour. JJ Wolf a éliminé Hubert Hurkacz, 14e tête de série, 6-3, 6-4 et Borna Coric a dépassé Thiago Monteiro 4-6, 7-6 (10-8), 7-6 (7-5).