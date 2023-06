Open d’Indonésie : Satwiksairaj Ranikreddy et Chirag Shetty se qualifient pour les quarts de finale, Priyanshu Rajawat s’effondre

La campagne du navetteur indien montant Priyanshu Rajawat s’est terminée en pré-quartiers alors qu’il se battait contre le n ° 2 mondial et favori local Anthony Ginting 22-20 15-21 15-21 en une heure et trois minutes à l’Open d’Indonésie à Jakarta, le Jeudi.

Membre de l’équipe indienne historique vainqueur de la Thomas Cup en 2022, qui a remporté son premier titre du World Tour au Orleans Masters plus tôt cette année, Rajawat avait été battu par Kunlavut Vitidsarn de Thaïlande lors du premier tour.

Face au poids lourd, Rajawat a montré un combat fougueux lorsqu’il a rebondi après un déficit de 5-12 pour remporter le premier match. Mais Ginting a utilisé toute son expérience pour l’emporter sur l’Indien de 21 ans lors des deux prochains matchs et s’assurer une place en quart de finale.

Plus tôt, Satwiksairaj Ranikreddy et Chirag Shetty, champion des Jeux du Commonwealth de Birmingham et numéro 5 mondial en double masculin, ont battu les Chinois He Ji Ting et Zhou Hao Dong 21-17 21-15 en 46 minutes.

La septième tête de série indienne affrontera les têtes de série Fajar Alfian et Muhammad Rian Ardianto en quarts de finale.

Kidambi Srikanth et HS Prannoy ont enregistré des victoires consécutives pour se qualifier pour les quarts de finale du simple masculin, mais c’était le rideau pour le double médaillé olympique PV Sindhu lors de l’événement Indonesia Open World Tour Super 1000 ici jeudi.

Prenant le terrain en premier, Srikanth a utilisé sa vaste expérience pour réprimer le défi de Lakshya Sen 21-17 22-20 dans un duel entièrement indien au deuxième tour.

Ce fut une bataille acharnée entre les deux Indiens, mais Srikanth a remporté les moments cruciaux avec son calme et son expérience pour l’emporter sur Lakshya dans le match qui a duré 45 minutes.

Cette victoire a assuré la domination de Srikanth sur son jeune compatriote alors qu’il portait son record en tête-à-tête à 3-0 contre Lakshya.

La septième tête de série, Prannoy, n’a ensuite mis que 43 minutes pour prendre le dessus sur Angus Ng Ka Long de Hong Kong 21-18 21-16.

Cependant, la numéro 14 mondiale Sindhu a de nouveau fait une sortie prématurée, s’inclinant 21-18 21-16 contre son ennemi juré et numéro 3 mondiale Tai Tzu Ying du Taipei chinois lors d’un match de deuxième tour en simple féminin.

Sindhu avait fait des sorties au premier tour lors des deux derniers événements.

Tai Tzu, troisième tête de série, a été l’adversaire contre lequel Sindhu a le plus lutté sur la scène internationale et ce n’était pas mieux ici avec la navette du Chinese Taipei améliorant son record face à face contre l’Indien à un stupéfiant 19-5.

La rencontre la plus récente de Sindhu et Tai Tzu a eu lieu à la Coupe Sudirman 2023, où le joueur du Chinese Taipei a gagné 21-14 18-21 21-17.

Avec la défaite de Sindhu, le défi indien a pris fin dans l’épreuve du simple féminin.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)