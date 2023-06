Open d’Indonésie : la paire Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty atteint les demi-finales, Kidambi Srikanth évincé

Les Indiens Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont surpris les têtes de série Fajar Alfian et Muhammad Rian Ardianto lors de matchs consécutifs pour se qualifier pour les demi-finales du double masculin de l’événement Indonesia Open World Tour Super 1000 vendredi.

Cependant, le médaillé d’argent des championnats du monde Kidambi Srikanth s’est retiré de la compétition masculine en simple après s’être battu contre le Chinois Li Shi Feng en quarts de finale.

Premier Indien à entrer sur le terrain, Srikanth a perdu 14-21 21-14 12-21 en une heure et neuf minutes contre le numéro 10 mondial Feng.

Cette victoire a permis à Feng de rétablir la parité sur le record face à face contre Srikanth, qui se situe actuellement à 1-1.

Le duo Satwik et Chirag, septième tête de série, a ensuite affiché un match sans faute pour déjouer les Indonésiens Alfian et Adrianto 21-13 21-13 en 41 minutes.

Satwik et Chirag affronteront le vainqueur du quart de finale entre les Coréens Min Hyuk Kang et Seung Jae Seo et les Indonésiens Leo Rolly Carnando et Daniel Marthin.

Dans la bataille entre Srikanth et Feng, les Chinois sont sortis vainqueurs du premier match malgré le fait qu’ils aient mis plus de temps à sortir des blocs.

C’est le numéro 22 mondial Srikanth, qui a ouvert une avance de 2-0 au début avant que Feng ne rebondisse avec cinq points consécutifs, l’Indien coupable d’avoir commis trop de fautes directes.

L’avance initiale était tout ce que Srikanth pouvait gérer alors que son adversaire chinois augmentait son jeu au fur et à mesure que le match avançait pour prendre une avance de 11-7 à la pause du match.

La couverture du terrain et l’anticipation de Feng étaient bien meilleures que celles de son adversaire, qui a commis un certain nombre d’erreurs près du filet.

À part quelques aperçus de son ancien moi, Srikanth avait l’air complètement décoloré alors que Feng continuait d’augmenter son avance, exécutant des amortis avec précision et des coups de corps pour empocher facilement le premier match.

Après un combat serré au début du deuxième match, c’est Srikanth qui a rebondi avec style avec des smashs parfaits et a épuisé son adversaire chinois en jouant d’avant en arrière du terrain pour prendre une avance de 11-6.

Srikanth s’est appuyé sur son jeu agressif près du filet pour prendre des points et a finalement clôturé le deuxième match en sa faveur pour égaliser les scores.

Mais Srikanth n’a pas réussi à continuer dans la même veine dans le match décisif alors que Feng a pris une avance de cinq points à la mi-match lorsque le Chinois a reçu des soins médicaux sur son pied gauche fortement attaché.

La blessure n’a guère eu d’effet sur le jeu du navetteur chinois car Srikanth n’a pas réussi à combler l’écart lors du troisième match.

