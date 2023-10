Open d’Espagne : Matthieu Pavon remporte le premier titre du DP World Tour alors que Jon Rahm termine neuvième | Actualités golfiques

Matthieu Pavon a remporté une victoire décisive sur le DP World Tour

Matthieu Pavon a remporté sa victoire décisive sur le DP World Tour lors de son 185e départ avec une victoire fil à fil de quatre coups à l’Open d’Espagne à Madrid.

Le Français de 30 ans, vice-champion de cette épreuve l’année dernière, a débuté le tour final avec une avance de deux coups et quatre birdies sur ses sept premiers trous – comparé aux trois de son challenger le plus proche, Nathan Kimsey – ce qui lui a permis d’étendre son avantage en le tour.

Trois birdies lors de ses quatre suivants lui ont donné un énorme avantage et Kimsey n’a pu réduire l’avance que d’un au moment où ils ont atteint le dernier, permettant à Pavon, dont le père Michel jouait pour le Real Betis, de se promener sans stress le 18e alors qu’il a terminé 23 sous.

« Cela a été une très longue attente », a déclaré Pavon en larmes, qui n’a commis que trois bogeys toute la semaine après avoir signé pour un 64, dans son entretien d’après-tour.

« Sept ans de tournée et je n’ai pas encore remporté de victoire. Mais cela en valait vraiment la peine. Une partie de mon cœur est ici en Espagne – mon grand-père vivait ici.

« C’était vraiment difficile de retenir mes larmes mais maintenant je peux les laisser couler un peu. »

Kimsey a été propulsé à la deuxième place sur le green final alors que le Sud-Africain Zander Lombard a réussi un birdie pour un 64, tandis que l’Anglais n’a pu atteindre que le par.

L’Allemand Marcel Siem a dû sortir son jeton du rough pour une ronde de 59, mais il l’a dépassé et n’a pu parer que les 324 yards praticables en dernier, il a donc dû se contenter d’un 61 sous la normale de 10, ce qui l’a propulsé dans une part de quatrième avec 17 sous.

Le numéro 3 mondial et favori local Jon Rahm a effectué une charge tardive à travers le terrain avec six birdies à ses huit premiers trous, mais a perdu son élan après le virage et a obtenu un 64 pour terminer à 14 sous.