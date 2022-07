Open d’Écosse: Xander Schauffele prend les devants alors que Jordan Spieth reste en lice au Renaissance Club | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts de la troisième journée du Genesis Scottish Open au Renaissance Club de North Berwick

Xander Schauffele prend une avance de deux coups dans le dernier tour du Genesis Scottish Open, avec Jordan Spieth et Matt Fitzpatrick dans le peloton de chasse.

Schauffele a mélangé six birdies avec deux bogeys en route vers un quatre moins de 66 ans au Renaissance Club de North Berwick, portant le médaillé d’or olympique à sept sous et en position privilégiée pour remporter des titres consécutifs sur le PGA Tour.

La finition bogey-bogey du n ° 11 mondial a réduit de moitié son avantage sur le challenger le plus proche Rafa Cabrera Bello, tandis que le troisième tour 66 de Spieth l’a propulsé au troisième rang aux côtés de son compatriote Ryan Palmer et de l’Anglais Jordan Smith.

Jordan Spieth a voulu remettre les pendules à l'heure en déclarant qu'il ne déménagerait pas au LIV Golf après que son agent ait répondu aux rumeurs hier.

Un quatre sur 74 a laissé tomber Cameron Tringale quatre derrière avec Fitzpatrick et Alex Smalley, tandis que l’ancien champion de l’US Open Gary Woodland est le groupe cinq hors du rythme qui contient Branden Grace, membre de LIV Golf – un ajout de dernière minute sur le terrain lorsque DP World Tour les suspensions ont été levées.

Tringale a pris une avance de trois coups dans le week-end et a restauré cet avantage du jour au lendemain avec un aigle de 14 pieds au tiers par cinq, seulement pour faire trois bogeys consécutifs à partir du sixième pour atteindre le virage en 36.

Cameron Tringale est toujours à la recherche d’un premier titre sur le PGA Tour

Le n ° 55 mondial a perdu du terrain avec un tir tombé au 11e, permettant à Schauffele – partant quatre coups en arrière – de prendre de l’avance en suivant des birdies aux troisième et sixième avec quatre autres dans une séquence de six trous à partir du 11e.

Schauffele, qui est entré dans la semaine de l’arrière de la victoire au JP McManus Pro-Am, a réussi son premier coup tombé de la journée lorsqu’il n’a pas réussi à monter et descendre du large du 17e green par trois, puis a raté de huit pieds pour sauver la normale à la fin.

DP World Tour Golf en direct

“J’avais à peu près tout en cours”, a déclaré Schauffele. “Je jugeais bien les rebonds et je faisais le genre de putts dont j’avais besoin et je montais et descendais quand je manquais le green. Six birdies sur 16, rien à redire et une finition difficile. Donc, dans l’ensemble, ça va avec le journée.”

Cabrera Bello s’est lancé dans la course pour un deuxième titre à l’Open d’Écosse après avoir commencé son neuf arrière avec un aigle et trois oiselets dans une séquence de quatre trous, l’aidant à un trois moins de 67 ans, tandis que Spieth est passé à une part de troisième après avoir cardé deux aigles. sur son dos neuf.

Rafa Cabrera Bello a gagné en Ecosse en 2017

Smith a réussi trois birdies en l’espace de quatre trous, mais a bogeyé le dernier pour clôturer un deuxième 69 successif, Palmer étant également à moins de deux de l’avance jusqu’à un bogey au dernier trou. Tringale a laissé tomber des tirs lors de ses deux derniers trous pour retomber à trois sous, ce qui est le score sur lequel Fitzpatrick est resté après un troisième tour de 70.

Le tournoi offre trois places pour le 150e Open via les Open Qualifying Series, attribuées aux trois meilleurs joueurs du top 10 qui ne sont pas déjà exemptés. Ces qualifiés s’affronteront ensuite à St Andrews la semaine prochaine, exclusivement en direct sur la chaîne Open dédiée de Sky Sports.

Qui remportera le Genesis Scottish Open ? Regardez la couverture du groupe en vedette en direct le dimanche à partir de 10h avant la couverture complète à partir de 14h30.