Open d’Ecosse : Robert MacIntyre veut rebondir à domicile après la déception de dimanche | Nouvelles du golf

Robert MacIntyre parle du triple bogey qui lui a coûté au Made in HimmerLand et explique pourquoi il espère participer au Genesis Scottish Open chez lui

Les favoris locaux Richie Ramsay et Robert MacIntyre savourent la chance de réparer immédiatement une occasion manquée dans un Genesis Scottish Open étoilé.

La paire écossaise était à la fois en lice pour gagner au Danemark la semaine dernière, Ramsay terminant un tir en dehors de l’éventuel barrage après avoir frappé son approche du dernier dans l’eau et fait un double bogey.

MacIntyre détenait une avance de deux coups au virage, mais a couru un triple bogey sept le 13 après avoir échoué à déplacer son deuxième tir d’un brut à la taille et avoir ensuite dû prendre une pénalité.

Robert MacIntyre a raté de peu la victoire au Made in HimmerLand dimanche

Mais après avoir partagé une voiture à l’aéroport dimanche soir, MacIntyre et Ramsay chantaient également à partir de la même feuille d’hymne en se concentrant sur les points positifs avant un événement de 9 millions de dollars (7 millions de livres sterling) sur le sol national qui compte huit des meilleurs du monde. Top 10.

« La semaine dernière a probablement été le meilleur golf auquel j’ai joué depuis très, très longtemps », a déclaré MacIntyre au Renaissance Club. « J’avais tellement le contrôle de la balle de golf. Pendant 71 trous, j’étais en régulateur de vitesse absolu. Quand je m’assois et que je la regarde, pendant les 12 premiers trous [on Sunday] J’ai parfaitement joué au golf. Je ne me suis pas trompé de pied.

« Le 13, j’ai frappé un bon coup, je l’ai rincé, mais je l’ai juste tiré sur 10 mètres. Ma forme naturelle est un match nul et avec le vent de gauche, il tournait dans la mauvaise direction. Mais ma tête est dans un bon endroit. Je me sens comme si vous deviez encaisser quelques coups avant de pouvoir tenir un trophée. OK, nous avions une si bonne chance de gagner, mais tout cela n’était que de la préparation pour ces deux semaines.

« J’ai partagé une voiture avec Richie (Ramsay) pour aller à l’aéroport dimanche soir et il était au téléphone en train de parler à sa famille et à ses amis, je recevais des appels téléphoniques de mon manager et je raccrochais. Je ne parlais pas à personne, je n’étais pas dans le bon état d’esprit.

« Richie est ici depuis bien plus longtemps que moi. Il était un peu calme et bavardait. Une fois qu’il était au téléphone, je me suis assis sur le siège avant. « J’étais assis là dans un silence absolu en pensant à moi-même. , ‘Qu’est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça a mal tourné ?’… Mais je suis ici maintenant et la semaine dernière est la semaine dernière.

« Une fois que j’ai parlé aux gens, ils m’ont juste assuré que ce ne serait pas le dernier contretemps que j’aurais pendant le voyage. Cela va se reproduire. Mais si vous continuez à vous mettre dans des positions comme le Kenya, la Corée, la semaine dernière, Je ne peux pas ne pas soulever un trophée à un moment donné.

MacIntyre fait partie du contingent écossais qui cherche à impressionner chez lui au Genesis Scottish Open

« J’étais un peu timide la semaine dernière et quel meilleur moment pour corriger le mal que l’un de ces deux prochains [Scottish Open or The Open]? »

Ramsay, qui a également doublé le 72e trou du British Masters de l’année dernière au Belfry alors qu’il avait besoin d’un par pour revendiquer la tête du club, a promis de continuer à « tirer pour les étoiles » lorsqu’il était en lice.

« Ça fait mal de perdre », a déclaré Ramsay. « Depuis que je suis petit, je déteste perdre, mais cela fait partie intégrante du voyage de nos jours et ne fait que vous rendre plus fort et plus déterminé à gagner.

« J’ai parlé à mon frère ce matin et il a dit que tu aurais un problème si tu ne te mettais pas dans cette position et j’en ai tenu compte et j’ai réalisé que le problème n’est pas que j’ai frappé un mauvais coup au mauvais moment , le problème serait si je ne me mettais pas dans cette position.

Richie Ramsay a manqué de peu de remporter un cinquième titre du DP World Tour

« Je veux dire, j’étais ennuyé de ne pas avoir gagné mais pour moi, je n’ai rien fait de mal. Le coup que j’ai frappé au Beffroi était parce que j’étais indécis. Je n’ai pas pris de décision claire et c’est sur moi. C’est pourquoi ça fait beaucoup plus mal, mais sur celui-ci la semaine dernière, mon point de vue est qu’il faut frapper un bon coup dans la séquence pour gagner un tournoi.

« Il y a une opportunité ici. Si tu ne la saisis pas, tu vas le regretter. Je ne regrette pas de l’avoir prise, parce que si je l’ai réussi, je sens que je me suis laissé en bonne position pour me lever et down ou deux putts, et vous gagnez un tournoi. Vous visez en quelque sorte les étoiles et je toucherai à nouveau l’une de ces étoiles tôt ou tard.

Les trois dernières places pour le 151e Open sont à gagner au Genesis Scottish Open, les trois meilleurs joueurs n’étant pas déjà exemptés au Renaissance Club – à condition qu’ils soient retenus – obtenant une invitation de dernière minute au Royal Liverpool.

