Open d’Écosse : Min Woo Lee dépasse Matt Fitzpatrick et Thomas Detry en barrage | Actualités golfiques

Min Woo Lee avec le trophée après avoir remporté l’abrdn Scottish Open

Min Woo Lee a réussi un birdie sur le premier trou supplémentaire pour remporter l’abrdn Scottish Open après un play-off avec les malchanceux Matt Fitzpatrick et Thomas Detry.

Lee était à deux doigts de faire un birdie au 18e en temps réglementaire après un retard météorologique de 90 minutes alors qu’il clôturait un 64 qui comportait une série sensationnelle de six birdies consécutifs dans un 30 vers l’extérieur.

L’Australien de 22 ans a tapé dans le par pour prendre la tête du club-house devant Ian Poulter, qui avait auparavant réussi un birdie sur quatre des cinq derniers trous pour obtenir un superbe 63 et une course à 17 sous le par, deux devant son partenaire de jeu et le monde. Non 3 Justin Thomas.

Ryan Palmer (64) et le champion de l’Irish Open de la semaine dernière Lucas Herbert (66) ont tous deux été incapables de réussir un birdie 17 ou 18 alors qu’ils ont terminé à égalité avec Poulter, et le numéro 1 mondial Jon Rahm a paré les huit derniers trous pour laisser Fitzpatrick et Detry comme les seuls joueurs restants qui pourraient priver Lee de son deuxième titre sur le circuit européen.

Matt Fitzpatrick a raté le play-off, avant de se précipiter à Wembley

Detry a eu la malchance d’avoir été distrait par les klaxons signalant la suspension du jeu alors qu’il mettait le par sur le 14e green, et le Belge est revenu après le délai pour taper pour bogey avant que lui et Fitzpatrick ne fassent d’excellents quatre au long 16.

Fitzpatrick a raté à mi-distance pour un birdie au 17e, et il s’est donné un putt pour la victoire pure et simple à la fin uniquement pour son effort de 20 pieds pour dériver à gauche de la coupe, tandis que Detry a bien fait de se lever et de descendre de l’autre côté de la vert.

Après que la dernière paire ait signé pour 67s, ils sont retournés au 18e tee avec Lee pour le play-off dans des conditions humides et grises, et les approches de Fitzpatrick et Detry sont arrivées à court et à droite et à environ 40 pieds du drapeau.

Lee a ensuite atteint une seconde confiance à 12 pieds et, après que Fitzpatrick ait laissé son birdie essayer un pied court, le jeune Australien a claqué dans son putt pour la victoire.

Pendant que Lee célébrait, Fitzpatrick a dû contempler l’impact dévastateur du retard météorologique qui a fait échouer ses espoirs de se rendre à Wembley à temps pour la finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Italie.

Thomas Detry jouera également à l’Open la semaine prochaine

Consolation for Detry, quant à lui, était une place sur le terrain pour le 149e Open au Royal St George’s avec Lee et Jack Senior, qui ont terminé avec un 66 pour terminer en tant que troisième joueur non exempté pour le dernier majeur de l’année.

L’Allemand Marcel Siem a également réservé son billet pour Sandwich avec une victoire au Défi de golf Le Vaudreuil de l’European Challenge Tour en France, la première victoire professionnelle de l’Allemand en près de sept ans.