Open d’Ecosse féminin : Lydia Ko et Céline Boutier en tête après la troisième journée | Nouvelles du golf

Lydia Ko a été rejointe par Céline Boutier en tête du classement après la troisième journée du Trust Golf Women’s Scottish Open.

Le Français Boutier a tiré un cinq sous la normale 67 pour compenser quatre tirs sur le Néo-Zélandais, qui ne pouvait gérer qu’un un sous 71. Ko a compensé trois bogeys avec un birdie à Dundonald Links.

La Française était satisfaite de sa performance mais restait concentrée à prendre chaque jour comme il vient.

“Ce fut une journée très solide”, a déclaré Boutier.

“J’ai commencé l’avant assez solidement et cela m’a aidé à me détendre un peu.

« Les conditions étaient plus venteuses et un peu plus difficiles, donc c’était vraiment bien de prendre un bon départ et je suis resté très patient. J’ai eu beaucoup d’opportunités et j’en ai profité pour certaines.

“J’aime beaucoup le golf et jouer dans des conditions venteuses.

J’ai l’impression que mon vol de balle est assez bas, et donc j’ai l’impression que je n’ai jamais vraiment de mal à le maintenir, ce qui est un avantage ici car la balle n’est pas autant affectée. J’ai aussi de bons souvenirs d’Ecosse, d’avoir bien joué dans le passé, donc c’est toujours utile.

“Je pense que ce que j’ai appris en étant dans cette position dans le passé, c’est que vraiment tout peut arriver, que vous ayez la tête ou non.

“Essayez de ne pas trop vous dépasser et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c’est-à-dire chaque tir à la fois”, a-t-elle conclu.

La ronde de la journée est venue de la Canadienne Maude-Aimee Leblanc, une 66 qui l’a égalée en deuxième place aux côtés de l’Allemande Leonie Harm avec 14 sous, à un coup de la tête.

Le Georgia Hall d’Angleterre est resté à six coups de retard après un troisième tour de 71. Eun-Hee Ji de Corée du Sud (70) et Lilia Vu des États-Unis (71) étaient à deux de la tête avant le dernier tour.

Jin Young Ko, classé n ° 1, était à 1 sous au total et le champion en titre Ryann O’Toole à 4 sous.