Open d’Écosse féminin : Hinako Shibuno conserve son avance alors que Maja Stark entre en lice | Nouvelles du golf

Hinako Shibuno, du Japon, a inscrit vendredi 68 à quatre coups sous la normale pour conserver une avance de deux coups après le deuxième tour de l’Open d’Écosse féminin dans l’Ayrshire.

Shibuno a suivi un 64 jeudi en récoltant cinq oiselets et son premier bogey de l’événement vendredi à Dundonald Links. Elle a surmonté trois putts au premier trou pour se remettre sur la bonne voie.

« Eh bien, je pense que j’ai très bien fait, donc je n’y ai pas pensé », a déclaré Shibuno, qui compte sept victoires professionnelles dont six au Japon.

La star japonaise a remporté l’AIG Women’s Open en 2019, mais n’a plus revendiqué la victoire depuis 2021.

Shibuno réside à 12 sous pour le tournoi, deux coups devant la Suédoise Maja Stark, qui a tiré un 65 vendredi. Stark a enchaîné huit birdies – dont cinq d’affilée sur les trous 12 à 16 – contre un bogey.

La Française Céline Boutier, qui a remporté l’avant-dernière majeure de la saison la semaine dernière au Championnat d’Evian, a tiré un 68 vendredi. Elle a totalisé six birdies – dont trois consécutifs sur les neuf premiers – contre deux bogeys vendredi pour rejoindre l’Australienne Sarah Kemp à égalité pour la troisième place à sept sous.

« Oui, j’ai l’impression que ce matin était définitivement un peu moins venteux qu’hier. Et j’ai l’impression d’avoir eu beaucoup d’occasions de birdies, plus de birdies qu’hier. C’était donc plutôt positif », a déclaré Boutier. « Et, oui, j’ai l’impression que mon jeu est en place. Alors j’espère juste continuer pour le week-end. »

Kemp, qui a également enregistré trois oiselets consécutifs et six au total vendredi, était satisfaite de sa mise vendredi.

« Je suis presque sûre d’avoir touché beaucoup de greens et j’ai certainement réussi quelques putts », a-t-elle déclaré. « Alors je (je plaisantais) avec mon caddie, le putt le plus long que j’ai réussi la semaine dernière, je pense, était de 15 ou 16 pieds, et j’ai réussi un trou de 24 pieds aujourd’hui, donc assez content de ça.

« Mais, ouais, juste agréable et solide, et, ouais, très bien roulé. »

La Suédoise Madelene Sagstrom, qui occupait la deuxième place après le premier tour, a terminé son deuxième tour avec un 73 vendredi. Elle se situe à cinq sous, un coup devant un contingent de huit golfeurs qui comprend le sud-coréen In Gee Chun (66).

La championne en titre Ayaka Furue du Japon a connu des difficultés lors de son deuxième tour consécutif. Elle a suivi un 74 jeudi avec un 73 vendredi pour s’asseoir à égalité au 65e rang à trois pour le tournoi.

