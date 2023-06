Open de Taipei : la campagne indienne se termine avec la sortie de HS Prannoy

La campagne de l’Inde à l’Open de Taipei 2023 s’est terminée vendredi après que HS Prannoy s’est retiré du tournoi, subissant une défaite en quart de finale du simple messieurs, ici.

Prannoy, neuvième au classement mondial de badminton, s’est incliné 19-21, 8-21 contre le numéro 16 mondial de Hong Kong, Ng Ka Long Angus, en quarts.

Entrant dans le match avec un record de 6-5 en tête-à-tête, la troisième tête de série Prannoy a égalé son rival au début, mais au fur et à mesure que le match avançait, il s’est effondré.

Les deux navetteurs n’ont pas cédé beaucoup car ils se sont engagés dans un match serré, menant à une affaire serrée dans la première partie du match d’ouverture.

Après que Ka Long ait commis une erreur de service, Prannoy a pris une mince avance de deux points à la pause.

L’Indien a réussi un tir et a raté la ligne suivante car c’était 12-12. Prannoy a joué de beaux sauts pour se sortir de situations, mais le joueur de Hong Kong s’est maintenu dans la chasse alors que la tête changeait de mains jusqu’à 19-19.

Ka Long a ensuite remporté un rallye comprenant des tirs parallèles pour saisir une balle de jeu et l’a convertie lorsque Prannoy est allé long.

Ka Long a poursuivi sur sa lancée lors du deuxième match, menant 7-2 à un moment donné. Ses retours ont été plus précis et les smashs ont eu un peu plus de piquant alors qu’il troublait l’Indien.

Le joueur de Hong Kong détenait un coussin de cinq points à l’intervalle après la fin d’un rallye avec Prannoy au filet. Les choses se sont détériorées pour l’Indien par la suite car il a commis de simples erreurs, tandis que Ka Long était plus alerte et a fait preuve de plus d’initiative.

Un faible retour de Prannoy a été éliminé rapidement alors que Ka Long menait 17-8. Prannoy a essayé d’accélérer le rythme pour faiblir au filet.

Finalement, un autre revers de Prannoy est allé au filet, donnant 12 balles de match au joueur de Hong Kong, qui l’a converti après que l’Indien ait commis une erreur de jugement sur la ligne de fond.

Plus tôt, Tanya Hemanth a perdu contre la n ° 4 mondiale et médaillée d’argent des Jeux olympiques de Tokyo 2020 Tai Tzu Ying du Taipei chinois lors des pré-quarts de finale du simple féminin jeudi pour mettre fin à la course de l’Inde dans la catégorie.

Les navetteurs indiens seront ensuite en action à l’Open du Canada. Le tournoi BWF Super 500 aura lieu à Calgary du 4 au 9 juillet.

(Avec les contributions des agences)