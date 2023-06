Open de Taipei : HS Prannoy passe en quarts de finale

Le navetteur indien HS Prannoy s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open de Taipei après avoir remporté jeudi une victoire confortable contre l’Indonésien Tommy Sugiarto.

Prannoy, le meilleur joueur du pays en simple masculin, a mis 36 minutes pour éliminer l’ancien médaillé de bronze des championnats du monde Sugiarto 21-9 21-17 dans le tournoi BWF World Tour Super 300.

Le numéro neuf mondial affrontera la cinquième tête de série de Hong Kong, Angus Ng Ka Long, lors des huitièmes de finale.

Prannoy, qui a remporté le titre du Malaysia Masters Super 300 le mois dernier, a connu une bonne course récemment. La semaine dernière, il a fait une démonstration impressionnante à l’Open d’Indonésie, un tournoi Super 1000, se qualifiant pour les demi-finales, où il a perdu contre le n°1 mondial et futur vainqueur Viktor Axelsen du Danemark.

Prannoy est le seul Indien restant dans la compétition.

L’ancien médaillé des Jeux du Commonwealth, Parupalli Kashyap, s’est incliné 16-21 17-21 face au favori local Su Li Yang.

C’était aussi la fin de la route pour la paire de double mixte de Sikki Reddy et Rohan Kapoor.

Le duo indien a subi une défaite 13-21 18-21 contre Chiu Hsiang Chieh et Lin Xiao Min de Taipei.

Tanya Kamath n’a pas non plus posé de menace réelle puisqu’elle s’est inclinée 11-21 6-21 contre la médaillée d’argent olympique et du championnat du monde Tai Tzu Ying.

Le BWF World Tour est divisé en six niveaux, à savoir World Tour Finals, Super 1000, Super 750, Super 500 et Super 300 dans l’ordre.

Une autre catégorie de tournoi, le niveau BWF Tour Super 100, offre également des points de classement. Chacun de ces tournois offre des points de classement et des prix en argent différents.

