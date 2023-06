Open de Taipei : HS Prannoy dirigera le défi de l’Inde, Saina Nehwal dans Fray Too

La défaite en demi-finale en Indonésie appartient désormais au passé, HS Prannoy cherchera à poursuivre sa bonne forme lorsqu’il dirigera le défi indien au tournoi de badminton de Taipei Open, à partir de mardi.

Le numéro 9 mondial, Prannoy, est classé troisième ici et affrontera une qualification lors de la première manche du simple masculin de l’événement BWF World Tour Super 300.

Prannoy, qui a remporté le titre du Malaysia Masters Super 300 le mois dernier, a fait une démonstration impressionnante à l’Open d’Indonésie, un tournoi Super 1000, se qualifiant pour les demi-finales, où il a perdu 15-21 15-21 contre le n ° 1 mondial et éventuellement vainqueur Viktor Axelsen du Danemark.

Prannoy serait désespéré de compenser cette perte.

Les autres Indiens du simple masculin sont Meiraba Luwang Maisnam, qui affronte la cinquième tête de série Angus Ng Ka Long de Hong Kong, Kiran George, Sathish Kumar Karunakaran, Mithun Manjunath et S Sankar Muthusamy Subramanian.

Subhankar Dey et Parupalli Kashyap devront passer par les qualifications.

Kodai Naraoka est la tête de série du simple messieurs. Les autres meilleurs joueurs masculins du tournoi sont Chou Tien Chen (2e) et Kenta Nishimoto (4e) du Taipei chinois.

La médaillée de bronze olympique de Londres Saina Nehwal cherchera à retrouver sa forme en simple dames aux côtés de ses compatriotes Malvika Bansod, Aakarshi Kashyap et Ruthvika Shivani Gadde.

Saina affrontera la Thaïlandaise Pornpicha Choeikeewong au premier tour, tandis que Malvika affrontera la troisième tête de série Beiwen Zhang.

Le duo vedette du double masculin composé de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, qui a marqué l’histoire dimanche en devenant le premier duo indien à remporter une épreuve du Super 1000, ne figurera pas à Taipei.

En leur absence, les huit têtes de série Krishna Prasad Garaga et Vishnuvardhan Goud Panjala mèneront la charge de l’Inde dans le double masculin et ouvriront leur campagne contre Vinson Chiu et Joshua Yuan des États-Unis.

En double féminin, Rutuparna Panda et Swetaparna Panda sont les seuls représentants de l’Inde, tandis que les paires de Rohan Kapoor et N Sikki Redd et Navaneeth Bokka et Priya Konjengbam seront vues en action en double mixte.

Le BWF World Tour est divisé en six niveaux, à savoir les finales du World Tour, quatre Super 1000, six Super 750, sept Super 500 et 11 Super 300.

Une autre catégorie du tournoi, le niveau BWF Tour Super 100, offre également des points de classement.

