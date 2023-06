Open de Taipei 2023 : Krishna Prasad-Vishnuvardhan Goud quitte le premier tour

Les navetteurs indiens n’ont pas réussi à impressionner le jour de l’ouverture du tournoi Super 300 du Taipei Open Super BWF World Tour ici.

Le duo huitième tête de série composé de Krishna Prasad et Vishnuvardhan Goud, qui étaient les Indiens les mieux classés en l’absence de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty en double masculin, a fait une sortie au premier tour en descendant vers Vinson Chiu et Joshua Yuan des États-Unis.

Après avoir perdu le premier match, les Indiens ont rebondi pour égaliser mais ils ont perdu l’élan dans le match décisif pour s’incliner 18-21, 22-20, 16-21 en 54 minutes.

Les sœurs Panda, Rutaparna et Swetaparna, qui étaient les Indiennes les mieux classées dans le double tableau féminin, ont perdu contre les challengers locaux moins bien classés Cheng Yu-Pei et Sun Wen Pei 7-21, 30-28, 12-21.

Après avoir perdu le premier match docilement, les Indiens n ° 68 mondiaux ont livré un combat difficile dans le second pour le ramener au niveau.

En baisse de 12-17 lors du deuxième match, les sœurs Panda ont remporté cinq points consécutifs pour rebondir et ont réalisé de beaux échanges pour conclure le problème 30-28.

Mais Cheng et Sun sont revenus en force dans le match décisif et ont prolongé leur avance de 13-9 pour remporter le match en 58 minutes.

Le meilleur duo indien de double féminin, Treesa Jolly et Gayatri Gopichand, a sauté la rencontre du Super 300.

La vétéran Saina Nehwal, qui était l’Indienne la mieux classée dans le tableau du simple féminin, s’est retirée aux côtés de la jeune Malvika Bansod.

Kodai Naraoka, le meilleur joueur masculin en simple, s’est également retiré et a été remplacé par Parupalli Kashyap.

Le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth de 2014 débutera sa campagne contre le qualifié Samuel Hsiao, d’Allemagne, mercredi.

Le numéro 9 mondial et en forme HS Prannoy, qui a fait une sortie en demi-finale de l’Open d’Indonésie Super 1000 la semaine dernière, est classé troisième et affrontera le qualifié Lin Yu Hsien, un challenger local.

