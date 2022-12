Open de Maurice : Antoine Rozner maîtrise les conditions venteuses pour ouvrir une avance de deux coups avant le tour final | Nouvelles du golf

Antoine Rozner a fait un pas vers la victoire de l’Open de Maurice avec un 68 samedi

Antoine Rozner prendra une avance de deux coups lors de la dernière journée de l’Open de Maurice après avoir remporté sa bataille de haut en bas avec le vent pour tirer un 68 au troisième tour.

Le Français, l’un des trois co-leaders du jour au lendemain, a commencé par des bogeys consécutifs dans des conditions difficiles, mais s’est contenté de décrocher sept birdies dans un tour à quatre sous qui l’a laissé à 14 sous.

Son compatriote Julien Brun est son plus proche challenger avec 12 sous, un sans faute sur le Sud-Africain Oliver Bekker et deux devant un autre Français, Pierre Pineau, et le Finlandais Sami Valimaki.

Rozner a déclaré: “C’était difficile là-bas. Ça soufflait beaucoup plus qu’hier. Ce n’était pas facile du tout. Le long match était difficile et le putt était encore pire, je pensais.

“J’ai eu un peu de mal. J’ai eu un gros putt au quatrième qui m’a beaucoup aidé.”

Ce 25 pieds en montée au quatrième a déclenché une série de cinq birdies en 10 trous, bien que ponctuée par un bogey au 10e, avant qu’une finition birdie-birdie ne mette de l’eau claire entre le leader et le peloton.

Un deux au court 17e devait tout à un fer sept sur le tee, maintenu bas pour lutter contre la brise, et son deuxième au par-cinq dernier a presque abouti à un aigle avant que Rozner ne touche finalement un quatre.

“J’aurais aimé en avoir peut-être quelques-uns de plus à la fin, mais c’est ce que c’est et il reste encore un tour”, a déclaré le joueur de 29 ans, qui a perdu le titre lors d’un barrage il y a trois ans. . “J’ai l’impression d’avoir raté beaucoup d’occasions mais j’ai quand même tiré quatre sous, donc dans ces conditions c’est plutôt bien.”

Brun était l’un des cinq à tirer un cinq moins de 67 ce jour-là, mais aucun des autres leaders du jour au lendemain – Valimaki et l’Espagnol Alfredo Garcia-Heredia – n’a réussi à battre le par.