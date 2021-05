Open de Madrid: Simona Halep assommée tandis que Cam Norrie se retire à cause d’ampoules | Nouvelles du tennis

Simona Halep a subi une défaite au troisième tour contre Elise Mertens à l’Open de Madrid

La double championne de l’Open de Madrid, Simona Halep, a subi une défaite au troisième tour contre Elise Mertens tandis que la Britannique Cam Norrie s’est retirée après avoir subi des ampoules au pied gauche.

La troisième tête de série, Halep, a remporté le titre à la Caja Magica en 2016 et 2017 et était à nouveau finaliste la dernière fois que le tournoi a eu lieu en 2019, mais elle a finalement été épuisée par la défense acharnée de Mertens.

Le Belge était un revers et semblait être sur le pied arrière dans les deuxième et troisième sets, mais s’est finalement battu pour une victoire 4-6 7-5 7-5 après deux heures et 34 minutes.

Halep a déclaré: « Elle a très bien joué, et elle méritait vraiment de gagner parce qu’elle était plus forte à la fin. Je ne peux pas dire que j’ai mal joué, mais j’ai fait des erreurs, des erreurs importantes. Parfois, c’est juste un peu et le match continue. un moyen. »

En quarts de finale, Mertens jouera la cinquième tête de série Aryna Sabalenka, qui a réussi une victoire 6-1 6-2 sur Jessica Pegula.

De la Russie Anastasia Pavlyuchenko va affronter Karolina Muchova dans les huit derniers après avoir battu la 11e favorite Jennifer Brady 7-5 6-7 (8-10) 6-3.

La Tchèque a gagné sa place avec une victoire acharnée 6-0 6-7 (9-11) 7-5 sur Maria Sakkari.

Cam Norrie a été contraint de se retirer du tournoi masculin dans la capitale espagnole en raison d’ampoules

Le Britannique Norrie, qui était le finaliste de l’Open d’Estoril au Portugal dimanche, s’est retiré du tournoi avant son premier match.

Norrie, qui a traversé une série de matchs exténuants pour atteindre sa deuxième finale du circuit ATP, a cité des cloques sur son pied gauche pour sa décision.

Son remplaçant, chanceux perdant Yoshihito Nishioka, a pleinement profité de son opportunité avec une victoire 6-2 6-4 sur Filip Krajinovic.

Dominic Thiem a fait un retour gagnant à l’action

Troisième graine Dominique Thiem a croisé le qualificatif américain Marcos Giron à son retour à l’action.

L’Autrichien, disputant son premier tournoi en près de deux mois après avoir pris le temps de se ressourcer, s’est frayé un chemin vers une victoire 6-1 6-3 pour atteindre les 16 derniers.

Thiem a déclaré au site officiel de l’ATP Tour: « Pour mon jeu, j’ai besoin de 100% d’intensité et de 100% d’énergie. Je ne suis pas celui qui peut servir pendant un match ou qui peut jouer avec un peu d’intensité et quand même gagner. Je ne suis tout simplement pas ce genre de gars.

«J’ai besoin de 100% dans tous les aspects de mon jeu. Je n’ai tout simplement pas pu mettre ça sur le court à Doha, à Dubaï ou vers la fin de l’Open d’Australie, c’est pourquoi il valait mieux faire une pause.

« (C’était) mieux de revenir quand il est à nouveau possible de jouer avec ces 100 pour cent dans tous les aspects de mon jeu. »

La difficile campagne sur terre battue de Denis Shapovalov s’est poursuivie avec une défaite 6-4 5-7 6-4 par Alexander Bublik.

Le Canadien n’a pas encore remporté de matchs consécutifs sur la surface en 2021, et il a déclaré: « J’ai très bien commencé. Donc, ce n’est pas tellement mon jeu qui ne fonctionne pas. C’est plus mental. Comme lancer cinq doubles en un match. Ce n’est pas comme si je ne savais pas comment servir.

« J’ai besoin d’une bière en ce moment. J’ai juste besoin de m’en remettre. Je ne me sens pas trop positif pour le moment. »

Pendant ce temps, l’ancien demi-finaliste et champion de double de Wimbledon Barbora Strycova a annoncé sa retraite.

La Tchèque, qui a atteint les quatre derniers au All England Club en 2019 et a remporté le titre en double féminin avec Hsieh Su-wei, est enceinte de son premier enfant.

Strycova a écrit sur les réseaux sociaux: « Certains moments de la vie ne peuvent tout simplement pas être planifiés et je suis très excitée pour mon prochain rôle de maman. Cela ne signifie pas que j’accepterai le fait que je n’ai pas joué mon dernier rôle. match devant un public. Une fois que c’est possible, je jouerai un dernier match … devant vous. Pour vous dire au revoir. «

