Open de Madrid: la victoire de Dan Evans prend fin alors que Rafael Nadal et Ashleigh Barty gagnent tous les deux | Nouvelles du tennis

Dan Evans a quitté l’Open de Madrid après avoir subi une défaite en trois sets contre Alexander Zverev jeudi

La victoire de Dan Evans à l’Open de Madrid s’est terminée jeudi alors que Rafael Nadal se qualifiait pour les quarts de finale tandis qu’Ashleigh Barty atteignait la finale féminine.

Le n ° 1 britannique Evans a raté une place en quarts de finale et une rencontre avec Nadal, après une défaite 6-3 7-6 (7-3) par Alexander Zverev.

Evans a profité d’un premier match de service bâclé du vainqueur de 2018 Zverev pour prendre une pause tôt.

Mais le n ° 6 mondial allemand s’est vite mis dans sa foulée alors qu’Evans se plaignait des lumières à l’intérieur du stade Manolo Santana.

Zverev a reculé à deux reprises pour prendre une avance de 4-1 et a remporté le premier set avec son premier as du match.

Il y a eu un retard bizarre avant le début du deuxième set alors que les officiels enquêtaient sur une odeur de brûlé à l’arrière du terrain. Il a été décidé de jouer sur et à 4-4, Evans a repoussé avec confiance le seul point de rupture du set.

Mais Zverev s’est montré trop fort lors du tie-break et a remporté la victoire en une heure et 37 minutes.

Rafael Nadal est resté sur la bonne voie pour un sixième titre à l’Open de Madrid

Nadal est resté sur la bonne voie pour un sixième titre dans la capitale espagnole après une victoire confortable contre Alexei Popyrin.

Après avoir battu mercredi l’héritier espagnol Carlos Alcaraz, Nadal a affronté un autre jeune joueur de l’Australien Popyrin, qui avait bouleversé Jannik Sinner au deuxième tour.

Popyrin a remporté les sept premiers points du match mais n’a pas été en mesure de trouver la constance nécessaire pour vraiment troubler Nadal et la tête de série a remporté une victoire 6-3 6-3.

Nadal n’a pas été aussi dominant à Madrid que les autres grands tournois sur terre battue, avec une altitude moins favorable à son style de jeu, mais il reste clairement le favori.

Le joueur de 34 ans a déclaré: « Aujourd’hui, c’est vrai qu’il y a beaucoup de jeunes et de bons joueurs. C’est quelque chose de normal qui se passe. Je suis ravi qu’à mon âge, je puisse continuer à jouer contre tous. Ils sont bons. Ils sont talentueux. Ils ont un bel avenir. «

La deuxième tête de série Daniil Medvedev est tombée à une défaite 6-4 6-7 (2-7) 6-1 contre Cristian Garin, tandis que Stefanos Tsitsipas était une autre victime très médiatisée, la quatrième tête de série grecque perdant 7-6 (7-4) 6-4 contre le Norvégien Casper Ruud.

Troisième graine Dominique Thiem continue d’avoir l’air rafraîchi après plus d’un mois d’absence, l’Autrichien battant Alex De Minaur 7-6 (9-7) 6-4, sauvant un point de départ dans le match d’ouverture.

« Pour moi, c’était parfait parce que, évidemment, il est avant tout un joueur de premier plan et, deuxièmement, il aime aussi jouer des rallyes plus longs », a déclaré Thiem.

« Il y a eu de longs et bons échanges. J’étais souvent essoufflé. C’était parfait pour moi de retrouver un peu le rythme du match, de courir beaucoup de balles. »

Ashleigh Barty a maintenant remporté 17 de ses 18 derniers matchs alors qu’elle prenait sa revanche sur l’espoir à domicile Paula Badosa d’atteindre la finale à Madrid.

La n ° 1 mondiale Barty a poursuivi sa victoire sur terre battue rouge en atteignant la finale de l’Open de Madrid.

L’Australien n’a pas perdu en surface depuis Rome en 2019, remportant le titre de Roland-Garros cette année-là et le Grand Prix de tennis Porsche à Stuttgart le mois dernier.

Elle a remporté 17 de ses 18 derniers matches, avec la seule défaite sur terre battue verte à Charleston contre Paula Badosa. Mais l’Espagnol a terminé deuxième à domicile jeudi, avec Barty triomphant 6-4 6-3.

Barty n’a pas joué de match pendant près d’un an à cause de la pandémie de coronavirus, et elle a déclaré à propos de sa forme brillante: « Je pense qu’une grande partie de la confiance que j’ai gagnée cette année était du travail que j’avais fait avec mon équipe. avant même de jouer mon premier match. «

A propos de ses prouesses sur terre battue rouge, l’Australienne a ajouté: « J’ai appris beaucoup plus à ce sujet, sans aucun doute. Je vous le promets, je compte toujours jusqu’à la saison sur gazon. C’est l’un de mes moments préférés de l’année.

« Je pense que les souvenirs et les apprentissages que nous tirons maintenant de la terre battue rouge ont été vraiment cool, pour pouvoir me mettre au défi de différentes manières. »

Badosa a été la première femme espagnole à atteindre les demi-finales à Madrid, et elle entrera dans le top 50 pour la première fois lundi.

Le joueur de 23 ans a déclaré: « Ce fut une semaine incroyable. Très positive. Aujourd’hui a été un match difficile.

« Je pense qu’elle a joué un très bon niveau. Elle est très talentueuse. C’est une joueuse incroyable. Je pense qu’elle ne peut pas perdre un match récemment. Aujourd’hui, j’ai vu pourquoi. »

