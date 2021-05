Open de Madrid: Dan Evans bat Jeremy Chardy pour faire un début de campagne gagnant dans la capitale espagnole | Nouvelles du tennis

Dan Evans a réussi un triplé de victoires sur Jeremy Chardy après son passage à La Caja Magica à Madrid

Le n ° 1 britannique Dan Evans a remporté une troisième victoire en 2021 contre le Français Jeremy Chardy alors qu’il atteignait le deuxième tour de l’Open de Madrid lundi.

Evans a perdu au premier tour lors de sa seule apparition précédente à l’épreuve des Masters en 2017, mais a de nouveau montré son amélioration sur terre battue dans une victoire de 7-6 (8-6) 6-7 (7-9) 6-2 sur le monde Non 51.

Ce fut une compétition serrée pour la majorité du match, avec Chardy largement en tête dans le premier set.

Evans a battu Chardy en trois sets au stade Arantxa Sanchez

Evans a récupéré une pause tôt puis sauvé un point de consigne à 4-5 avant de profiter d’une double faute intempestive de son adversaire à 6-6 au tie-break.

Le deuxième set a vu Evans tenir son service beaucoup plus facilement et mettre la pression sur Chardy. Mais une balle de match est allée et venue à 5-4, puis deux autres dans le tie-break avant qu’il ne la perde finalement.

Le joueur de 30 ans n’a pas laissé la déception l’affecter et a dominé le set décisif avant de décrocher sa cinquième balle de match avec un as au deuxième service.

Le n ° 1 britannique fait des incursions sur terre battue après avoir atteint les demi-finales à Monte Carlo plus tôt cette année

Le résultat a signifié un triplé de victoires sur Chardy en 2021 pour Evans, qui a également remporté ses deux concours sur terrain dur en demi-finale du Murray River Open en vue de son premier titre ATP à Melbourne et au Qatar Open. .

Le numéro 26 mondial Evans jouera le vainqueur du match entre le champion de l’Open de Miami, Hubert Hurkacz et John Millman, pour une place dans les 16 derniers.

Demi-finaliste de l’Open d’Australie Aslan Karatsev a ouvert sa première campagne avec une victoire 7-5 6-4 contre Ugo Humbert.

Le Russe, qui s’est amélioré à 18-5 cette saison, rencontrera la septième tête de série Diego Schwartzman pour une place au troisième tour.

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone, iPad et Android