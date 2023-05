Open de Madrid: Aryna Sabalenka bat Iga Swiatek en trois sets pour revendiquer la gloire dans la capitale espagnole | Actualité Tennis

Aryna Sabalenka a renversé la vapeur d’Iga Swiatek pour remporter une bataille passionnante lors de la finale de l’Open de Madrid samedi.

Les deux meilleures joueuses du monde se rencontraient en finale pour la deuxième épreuve consécutive après que Swiatek ait défendu avec succès son titre à Stuttgart.

Mais la tête de série a dû se contenter de la deuxième place ici alors que la championne de l’Open d’Australie Sabalenka a remporté une victoire 6-3 3-6 6-3 pour remporter son troisième titre de la saison.

« Je suis juste super content de cette victoire, surtout contre Iga sur terre battue », a déclaré Sabalenka.

Elle a déclaré à Swiatek sur le terrain: « C’est toujours dur les uns contre les autres et vous me poussez toujours à mes limites. J’espère que nous jouerons encore plus cette saison. »

Bien que Swiatek ait toujours une grande avance dans le classement, l’écart s’est certainement réduit et Sabalenka a confirmé son statut de meilleure joueuse en 2023 jusqu’à présent avant Roland-Garros plus tard ce mois-ci.

Le tennis féminin réclame depuis des années une rivalité au sommet du jeu et celle-ci s’annonce bonne, d’autant plus qu’il semble y avoir peu d’amour perdu entre les deux.

Ce sont des joueuses contrastées aux personnalités très différentes – Sabalenka pétillante et ultra-agressive sur le court, tandis que Swiatek est une introvertie autoproclamée qui utilise son athlétisme suprême pour dominer.

Jetez Wimbledon et la championne d’Indian Wells Elena Rybakina dans le mélange, et la WTA peut commencer à regarder vers l’avenir avec optimisme malgré le manque de vrais noms familiers.

Sabalenka cherchait désespérément à se venger de Swiatek et elle a appris les leçons de Stuttgart avec un premier set contrôlé mais implacablement offensif.

La Biélorusse avait l’air frustrée après avoir échoué à prendre deux balles de break à 3-2 mais n’a pas laissé tomber sa tête et a fait la percée pour mener 5-3 avant de décrocher son premier set sur terre battue contre Swiatek.

La Polonaise a répondu de manière impressionnante en ouvrant une avance de 3-0 dans le deuxième set, mais Sabalenka est revenue au niveau avec un tennis de puissance énorme et, si elle avait saisi sa chance de faire quatre matchs de suite, le match aurait peut-être été terminé.

Cependant, Swiatek a creusé et a décroché trois autres matchs de suite pour égaliser les débats à la Caja Magica.

Les deux savaient à quel point le début du match décisif était important et, les niveaux d’intensité augmentant encore, Sabalenka a produit certains de ses meilleurs tennis du match pour se déplacer 3-0 devant.

Swiatek s’est à nouveau ralliée alors qu’elle cherchait à maintenir son fier record en finale – elle avait remporté 14 de ses 16 précédents – mais, après avoir égalisé à 3-3, Sabalenka a de nouveau rompu pour mener 5-3 et a surmonté ses nerfs pour décrocher son quatrième match. indiquer.

La championne de Miami Kvitova se retire de l’Open d’Italie

Petra Kvitova s’est retirée de l’Open d’Italie de la semaine prochaine en raison d’une blessure au pied droit, a-t-elle déclaré samedi sur les réseaux sociaux.

La n ° 10 mondiale tchèque, qui a remporté l’Open de Miami le mois dernier, a ajouté qu’elle espère récupérer à temps pour le deuxième Grand Chelem de l’année à Roland-Garros.

« Le site magnifique, les supporters italiens vont me manquer et je souhaite une bonne semaine au tournoi », a écrit le double champion de Wimbledon sur Twitter.

L’Open d’Italie à Rome commence mardi et se termine le 20 mai, tandis que Roland Garros débute le 28 mai.