Open de France: Novak Djokovic dit qu’il laissera la discussion sur GOAT pour quelqu’un d’autre alors qu’il se tourne vers Wimbledon | Actualités Tennis

Novak Djokovic dit qu’il quittera la discussion GOAT pour quelqu’un d’autre après avoir remporté son 23e Grand Chelem à Roland-Garros, tout en révélant également que Wimbledon sera sa seule apparition sur gazon cet été.

Depuis qu’il a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2008, Djokovic a poursuivi Roger Federer et Rafael Nadal à travers les livres d’histoire, mais il a dépassé les deux en battant le record qu’il détenait conjointement avec Nadal en remportant son 23e trophée à l’épreuve française. Ouvrir.

La victoire de Djokovic sur Casper Ruud le place au niveau de Serena Williams et il pourrait égaler la marque de tous les temps en simple de Margaret Court à Wimbledon le mois prochain.

Il est maintenant pratiquement impossible de prouver que quelqu’un d’autre que Djokovic est le plus grand joueur masculin de tous les temps et, après avoir remporté six des huit derniers tournois majeurs auxquels il a participé, à 36 ans, il est plus dominant que jamais.

Je me sens toujours motivé, je me sens toujours inspiré pour jouer le meilleur tennis lors de ces tournois. J’attends déjà avec impatience Wimbledon.

« Je ne veux pas dire que je suis le plus grand parce que je pense que c’est irrespectueux envers tous les grands champions à différentes époques de notre sport qui a été joué d’une manière complètement différente de ce qu’il est joué [on Sunday].

« Je laisse donc ce genre de discussions sur qui est le plus grand à quelqu’un d’autre. J’ai, bien sûr, une foi, une confiance et une confiance énormes en moi et en tout ce que je suis, qui je suis et ce que je suis capable de faire.

« Je me sens incroyablement fier, épanoui. Bien sûr, le voyage n’est toujours pas terminé. Je me sens, si je gagne des Grands Chelems, pourquoi même penser à mettre fin à la carrière qui dure déjà depuis 20 ans ?

« La saison sur gazon approche à grands pas, donc pour moi, ce ne sera que Wimbledon dans les plans. Je vais déménager à Londres très bientôt, puis m’entraîner et me préparer pour un autre Grand Chelem. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Djokovic a battu Casper Ruud en finale de Roland-Garros pour devenir le premier homme à remporter 23 tournois du Grand Chelem



Djokovic est arrivé à Paris sans titre sur terre battue cette saison mais a une fois de plus montré que sa plus grande force est probablement de pouvoir atteindre son apogée quand cela compte vraiment.

L’entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, a déjà tout vu. L’ancien champion de Wimbledon a déclaré: « Il a ce logiciel dans la tête qu’il peut changer lorsqu’un Grand Chelem arrive.

« Le Grand Chelem est un sport différent des autres tournois. Le jour où nous sommes arrivés ici, il allait mieux, il était plus motivé, il avait plus faim. »

Avec Tom Brady, Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud et Mike Tyson tous présents, Djokovic a célébré avec son camp de soutien, puis s’est excusé de les avoir « tordus » lors de son discours sur le terrain.

« Ce n’est pas un gars facile », a déclaré Ivanisevic. « Surtout quand quelque chose ne va pas dans son sens. Mais nous sommes là pour nous remettre en question [for him] et se faire battre.

« Il nous torturait, nous arrachait les ongles. Beaucoup plus de choses, mais je ne peux pas vous le dire. Mais nous sommes toujours là, nous sommes vivants. Mon cœur va toujours bien. Je suis un vieil homme, j’ai besoin de fais attention à mon coeur.

« Je suis très fier de lui, surtout des deux derniers matches. Il est incroyable et il bouge toujours comme un chat sur le terrain. Il est là. Comme un ninja, il est partout.

« Il prend les jambes, puis il prend ton âme, puis il creuse ta tombe et tu as des funérailles et tu es mort. Au revoir. Merci d’être venu. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anne Keothavong pense que Djokovic doit être considéré comme le plus grand de tous les temps après avoir remporté son 23e Grand Chelem et être devenu le premier homme à remporter au moins trois titres de Chelem dans tous les tournois majeurs.



Ruud rejoint un club indésirable comprenant Andy Murray, Ivan Lendl et Dominic Thiem des joueurs à avoir perdu leurs trois premières finales de Grand Chelem, Carlos Alcaraz ayant eu raison de lui à l’US Open l’été dernier.

Le Norvégien a pris confiance après avoir surmonté un mauvais début de saison et ses propres doutes pour revenir en finale, déclarant : « Je pense que c’est peut-être la finale la plus importante que j’ai atteinte.

« Ici, j’ai en quelque sorte prouvé que ce qui s’est passé l’année dernière n’est pas un cas isolé. Même pour l’année prochaine, quand nous reviendrons à Roland Garros, les gens vont se dire : ‘Oh, Casper n’a pas fait qu’une seule finale mais il l’a fait deux fois ».

« Je vais probablement planter un peu de respect dans les yeux de mes adversaires et j’espère pouvoir m’appuyer sur cela, et un jour je vais essayer de viser évidemment un titre de chelem. C’est mon plus grand objectif, mon plus grand rêve dans ma carrière et dans ma vie. Ça a été proche – proche mais pas de cigare. »