Open de France: Novak Djokovic bat Casper Ruud pour remporter son 23e titre en simple du Grand Chelem | Actualités Tennis

Novak Djokovic est seul au sommet du tennis masculin après avoir battu Casper Ruud pour remporter un 23e titre historique du Grand Chelem à Roland-Garros dimanche.

La victoire 7-6 (7-1) 6-3 7-5 de Djokovic sur Ruud le met à égalité avec Serena Williams et il pourrait égaler la marque de tous les temps en simple de Margaret Court à Wimbledon le mois prochain.

Le Serbe, quant à lui, devient également le premier homme à remporter au moins trois titres du Grand Chelem dans tous les tournois majeurs – une mesure de sa grandeur globale.

Djokovic s’est allongé sur le dos sur la terre battue avant de grimper jusqu’à sa loge pour embrasser toute son équipe, y compris ses enfants, Stefan et Tara.

Un message de félicitations est rapidement arrivé de Rafael Nadal, qui a tweeté : « Beaucoup de félicitations pour cette incroyable réalisation @DjokerNole. 23 est un nombre auquel il était impossible de penser il y a quelques années à peine, et vous l’avez fait ! Profitez-en avec votre famille et équipe! »

Titres en simple du Grand Chelem de tous les temps 24 Cour Marguerite 23 Novak Djokovic 23 Serena Williams 22 Raphaël Nadal 22 Steffi Graf 20 Roger Federer

Djokovic, vêtu d’une veste portant le numéro 23, a partagé un câlin avec le champion 1983 Noah avant d’accueillir la Coupe des Mousquetaires pour la troisième fois.

Le joueur de 36 ans a fait l’éloge de son adversaire en disant: « Casper, merci pour tes belles paroles. Tu es l’une des meilleures personnes du circuit. Je pense vraiment que dans le monde d’aujourd’hui, il est important de noter quand quelqu’un a la bonne vie valeurs. Vous méritez un grand respect.

« Je suis désolé pour le résultat d’aujourd’hui. Ce n’est certainement pas la meilleure façon de finir pour vous, mais vous avez passé deux années incroyables ici. Je vous souhaite de gagner contre n’importe qui sauf moi. »

Djokovic en bonne voie pour le Grand Chelem du calendrier C’est la troisième fois (2016, 2021, 2023) que Djokovic remporte les deux premiers tournois du Grand Chelem pour débuter la saison. Il tentera de remporter les trois premiers titres du Grand Chelem à Wimbledon pour la deuxième fois (2021).

En conclusion de son discours, Djokovic a déclaré: « J’étais un enfant de sept ans qui rêvait de gagner Wimbledon un jour. Je suis plus que reconnaissant et béni d’être ici avec tant de réalisations.

« J’ai senti que j’avais le pouvoir de créer mon propre destin. Je veux envoyer un message à chaque jeune. Si vous voulez un avenir meilleur, vous le créerez. »

Ruud est sorti net, exploitant le jeu de jambes inhabituellement plombé de Djokovic avec des tirs hauts pour repousser son adversaire et briser dans le deuxième match lorsque le Serbe a réussi un smash – la seule faiblesse restante dans son jeu.

Djokovic avait le grand Tom Brady de la NFL dans sa boîte de joueurs, tandis que Kylian Mbappe et Zlatan Ibrahimovic étaient également dans la foule, et ils ont vu Djokovic revenir en arrière, brisant le septième match après un rallye punitif qui s’est terminé avec un filet de Ruud.

Djokovic a refusé de rater un autre long rallye après que Ruud ait créé un point de rupture lors du match suivant, mais c’était la troisième tête de série se maudissant pour une occasion manquée à 4-4, avec son irritation aggravée lorsqu’il a perdu l’équilibre et est tombé tentaculaire à la argile.

Djokovic s’est également plaint avec véhémence à l’arbitre du délai rapide entre les matchs alors que le set s’étendait au-delà de l’heure de jeu.

Plus cela durait, plus il devenait important de le gagner, et Ruud était à deux points sur le service de Djokovic après avoir remporté un point avec un lob d’interpolation, mais c’était aussi proche qu’il le ferait.

L’une des plus grandes forces de Djokovic est sa capacité à élever son niveau à des moments clés et il a remporté un sixième tie-break absurde du tournoi sans faire une seule faute directe.

Étant donné que Djokovic avait remporté ses 100 matchs précédents du Grand Chelem une fois qu’il avait remporté le premier set, ce fut un coup dur pour Ruud, et cela a été aggravé lorsqu’il a perdu le service lors du deuxième match du deuxième set.

Djokovic avait maintenant l’air complètement installé, avec son coup droit ronronnant, et, bien que Ruud ait sauvé deux balles de set à 2-5, la porte lui était fermement fermée au visage lors du match suivant.

Djokovic continue de battre des records 378 semaines au No 1 38 titres Masters 1000 34 finales du Grand Chelem 23 titres du Grand Chelem 10 titres de l’Open d’Australie

Ruud s’accrochait maintenant par les ongles mais il était déterminé à ne pas laisser Djokovic s’enfuir avec, comme Nadal l’avait fait l’année dernière.

Le Norvégien a trouvé un meilleur rythme sur son service et a appliqué une certaine pression sur Djokovic, bien qu’il ait été laissé maudire sa chance lorsque son adversaire a bénéficié d’un netcord chanceux à 0-30 à 3-4, donnant à la foule française une dernière chance pour un tour. de huer.

La question semblait être de savoir quand Djokovic ferait son geste, et il est arrivé à 5-5, une série de coups de fond superlatifs lui valant le break, et quelques instants plus tard son moment d’histoire.

Djokovic contre Ruud : Conte de la bande Djokovic Statistiques de match Ruud 11 As 4 1 Doubles fautes 1 80% Pourcentage de victoire au 1er service 57% 63% Pourcentage de victoire au 2e service 66% 3/10 Points de break gagnés 1/4 20/27 Points nets gagnés 14/20 52 Total des gagnants 31 32 Erreurs directes 31

Après avoir récupéré sa plaque de deuxième de l’ancien champion Yannick Noah, Ruud a félicité Djokovic.

« Un autre jour, un autre record pour vous et un autre jour, vous réécrivez l’histoire du tennis », a déclaré la quatrième tête de série. « Il est difficile d’expliquer à quel point c’est incroyable et à quel point vous êtes bon. »

Se tournant vers son équipe, Ruud a déclaré : « Ce fut un long voyage, je suis très heureux que nous puissions être de retour en finale et nous continuerons à travailler dur pour essayer de revenir une fois de plus en finale de Roland Garros. »