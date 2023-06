Open de France: Novak Djokovic affronte Casper Ruud sachant qu’il est à une victoire d’un 23e Grand Chelem historique | Actualités Tennis

Novak Djokovic peut continuer à réécrire le livre des records du tennis masculin en remportant un 23e titre historique du Grand Chelem à Roland-Garros dimanche.

Depuis qu’il s’est inséré dans le duopole Roger Federer et Rafael Nadal, Djokovic a rattrapé son retard, mais la victoire sur Casper Ruud le verrait seul comme le joueur en simple masculin le plus titré de tous les temps.

Et, avec Federer à la retraite et Nadal allant dans la même direction, cela semblerait un geste décisif.

En ce qui concerne tous les records en jeu, c’est flatteur, c’est super, mais j’ai besoin de gagner pour m’assurer d’être sur cette liste. Donc je sais ce que je dois faire.

Djokovic deviendrait également le premier homme de l’histoire à remporter au moins trois titres à chaque Grand Chelem et serait dans l’un des records de Margaret Court.

Après avoir survécu à un Carlos Alcaraz crampé en demi-finale pour remporter un 20e match consécutif en Grand Chelem, Djokovic a déclaré: « Je l’ai dit à plusieurs reprises cette année pendant la saison sur terre battue que Roland Garros est l’endroit où je veux atteindre un sommet sur terre battue, où je Je veux jouer mon meilleur tennis.

« Je me suis donc mis dans une autre position vraiment idéale pour gagner un Grand Chelem. C’est essentiellement ce qui me motive encore quand je me lève le matin et que je pense à la saison et aux choses que je veux accomplir.

« J’ai remporté le premier Grand Chelem cette année et maintenant je suis en finale d’un deuxième, donc je ne pouvais pas demander plus que ça.

« En ce qui concerne tous les records en jeu, c’est flatteur, c’est génial, mais je dois gagner pour m’assurer d’être sur cette liste. Je sais donc ce que je dois faire.

« J’ai eu beaucoup de chance que la plupart des matchs des tournois auxquels j’ai participé ces dernières années, il y ait de l’histoire en jeu. J’aime la sensation. C’est un privilège incroyable de pouvoir écrire l’histoire du sport qui J’aime vraiment et cela m’a beaucoup apporté.

« La motivation est très élevée, comme vous pouvez l’imaginer. Il en reste encore un, et j’espère que je mettrai la main sur le trophée. »

Image:

Djokovic a un 23e titre record du Grand Chelem masculin et sa position au panthéon du tennis est en jeu





Djokovic et Ruud ont joué quatre fois auparavant, le Norvégien n’ayant pas encore remporté de set, et il ne fait aucun doute qu’il est un énorme outsider.

La quatrième tête de série s’est bien mise en forme sur la terre battue parisienne, cependant, pour se qualifier pour les finales consécutives et sera la plus fraîche après avoir battu Alexander Zverev pour la perte de seulement sept matchs vendredi.

Zverev pense que Ruud peut tirer confiance de la seule tentative précédente de Djokovic pour surpasser ses grands rivaux à l’US Open en 2021, lorsque les nerfs l’ont emporté et qu’il a été battu par Daniil Medvedev.

« Novak est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est sûr, mais quand on est au bord de l’histoire, je pense que cela ajoute un peu de pression », a déclaré Zverev.

« Vous vous souvenez de la finale de l’US Open qu’il a eue avec Medvedev après m’avoir battu en demi-finale. La pression – nous sommes tous humains. Novak est humain. Nous le ressentons tous. Donc je pense que, pour Casper, c’est le meilleur scénario, pour être honnête . »

Je sais que Novak essaie d’être le meilleur. Je vais faire de mon mieux. Il vise le numéro 23 du Grand Chelem et je vise mon premier, donc il y a une grande différence.

Ruud dispute sa troisième finale de Grand Chelem en un an après avoir atteint le titre décisif ici il y a 12 mois et à l’US Open.

Il a reçu une leçon de l’idole Rafael Nadal à Roland Garros avant de perdre en quatre sets contre Alcaraz à New York et espère pouvoir écrire une fin différente cette fois.

« Ça va être difficile, c’est sûr », a déclaré le joueur de 24 ans. « Il joue pour son 23e, je joue pour mon premier. Donc je vais juste essayer de jouer sans pression et juste essayer de profiter du moment.

« Je pense que c’était aussi ma mentalité l’année dernière et ça n’a pas marché dans mon sens. Évidemment, j’aimerais essayer de faire mieux que l’année dernière. Voyons si j’ai appris quelque chose des deux précédents auxquels j’ai joué.

« Ça fait du bien d’être de retour. Je ne pensais pas ou ne croyais pas nécessairement au début du tournoi que j’allais être en finale. »