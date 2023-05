Open de France: Novak Djokovic accède au deuxième tour de Roland Garros avec Carlos Alcaraz | Actualités Tennis

Novak Djokovic a lancé sa quête d’un 23e titre record en simple du Grand Chelem masculin avec une victoire 6-3 6-2 7-6 (7-1) au premier tour sur le débutant Aleksandar Kovacevic à Roland-Garros.

L’ancien double champion a traversé les deux premiers sets en coup de vent avant de rencontrer la résistance de l’Américain de 24 ans dont le manque d’expérience s’est ensuite manifesté lors du tie-break sur le plus grand terrain en terre battue du monde.

Mais Djokovic a mis fin au concours avec un retour de service grésillant sur sa première balle de match pour organiser une rencontre avec un compagnon hongrois. Marton Fucsovics.

Djokovic poursuit sa série de victoires au premier tour Novak Djokovic est le deuxième joueur de l’Open Era à remporter 65 matchs consécutifs de premier tour lors d’événements du Grand Chelem (entre Roland Garros 2006 et 2023), égalant Roger Federer (entre Wimbledon 2003 et 2021).

La troisième tête de série n’a pas perdu un set lors du premier tour de Roland Garros depuis 2010, c’était donc une tâche ardue pour Kovacevic, qui est d’origine serbe et a idolâtré Djokovic dans son enfance.

Kovacevic, qui a vu Djokovic jouer pour la première fois à l’US Open il y a 18 ans, a débuté avec confiance ses débuts dans le tableau principal du Grand Chelem, mais Djokovic a remporté le premier break du match lors du sixième match.

Malgré un revirement au troisième set au cours duquel l’Américain est passé de 3 à 5 pour forcer un tie-break, Djokovic a tenu bon pour terminer la victoire dans laquelle il a converti cinq de ses 12 points de break et a frappé 41 points gagnants.

Djokovic parfait dans les matches du premier tour de Roland-Garros Novak Djokovic passe à 19-0 lors des matches du premier tour de Roland-Garros. Djokovic a frappé 10 as (41 vainqueurs au total) et a converti 5 des 12 balles de break en route vers sa 86e victoire à Roland Garros. Suivant : 4-0 H2H contre Marton Fucsovics en 2R.

Tête de série Carlos Alcaraz impressionné par une victoire 6-0 6-2 7-5 contre le qualifié italien Flavio Cobolli.

Le joueur de 20 ans a déjà consolidé son statut de prétendant sur les plus grandes scènes et est l’un des favoris pour assumer le rôle de son compatriote et 14 fois champion de Roland Garros Rafael Nadal, absent cette année avec un problème de hanche.

Une rencontre unilatérale est devenue beaucoup plus un concours dans le troisième set, avec Cobolli brisant Alcaraz quand il a servi pour le match, mais le jeune Espagnol a balayé le revers pour réserver sa place au deuxième tour contre le Japon. Taro Daniel.

Alcaraz lance un avertissement précoce à ses rivaux Carlos Alcaraz améliore sa fiche à 31-3 cette saison (21-2 sur terre battue). Alcaraz est la plus jeune (20 ans) tête de série de Roland Garros dans le tableau masculin depuis Bjorn Borg (19 ans) en 1976.

Superbe victoire de Fabio

Le vétéran Fabio Fognini a reculé les années pour vaincre la 10e tête de série Felix Auger-Aliassime 6-4 6-4 6-3 alors que le Canadien est devenu le premier joueur du top 10 du tableau masculin à quitter le tournoi.

‘Stan The Man’ gagne en cinq

Stan Wawrinka l’a emporté en quatre heures et 39 minutes avec une victoire palpitante 7-6 (7-5) 6-4 6-7 (2-7) 1-6 6-4 contre l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas.

Wawrinka est désormais le joueur avec le plus de victoires en cinq sets à Roland Garros dans l’ère Open (11), dépassant Gaël Monfils et Harold Solomon (10 chacun).